La Sipef satisfaite par ses résultats semestriels malgré une demande en baisse

La Société Internationale de plantations et de finance (Sipef), basée près d’Anvers, a connu une baisse de sa production d’huile de palme de 2,8% au cours du premier semestre, ressort-il des résultats publiés lundi. Le marché de l’huile de palme, également marqué par une demande en baisse, est toutefois resté très favorable, avec des prix de vente avoisinant les 1.000 dollars la tonne.

Au cours du premier semestre, les deux zones de production d’huile de palme, en Indonésie et Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont enregistré une baisse globale de production de 7,3 %. « Après deux bonnes années de production, et malgré des précipitations généralement suffisantes dans toutes les plantations du groupe, il y a eu nettement moins de palmiers disponibles, qui de surcroît avaient souvent un poids par régime plus faible », note le groupe.

La production de bananes pour le premier semestre 2023 a quant à elle augmenté de 26,3 % par rapport à la même période de l’année précédente. Cependant, les conditions météorologiques ont limité les rendements normaux par hectare. C’est la raison pour laquelle le premier semestre 2023 s’est soldé par une baisse des volumes d’exportation de 7,7 % par rapport au premier semestre 2022.

Les prix du marché supérieurs à la normale

Alors que les prix de l’huile de palme ont chuté en raison d’une faible de demande, les prix moyens des bananes ont été jusqu’à 30% plus élevés sur les marchés européens en raison d’une forte inflation et d’une perturbation de l’offre. Les prix du marché devraient rester supérieurs à la normale pour le reste de l’année, en raison de la fluctuation des importations sur le marché russe et des conditions climatiques plutôt difficiles dans les principales zones de production en Amérique centrale.

Le chiffre d’affaires du groupe a atteint près de 219 millions de dollars au cours du premier semestre, soit une augmentation de 12,5% par rapport à la même période l’an dernier. Le résultat net (part du Groupe) s’élève à 31,2 millions de dollars contre 63,9 millions au 30 juin 2022. Au vu du contexte global, l’entreprise juge ces résultats satisfaisants.

La Sipef estime que le résultat annuel devrait s’établir entre 60 et 70 millions de dollars. Son bénéfice net s’était élevé au-delà des 100 millions de dollars l’an dernier.