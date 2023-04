La saison des asperges de Wallonie est officiellement ouverte

Le groupement de producteurs d’asperges de Wallonie a lancé, mardi à l’aspergeraie des « Jardins de Mimie » d’Houyet (province de Namur), la saison des asperges de Wallonie.

Cette journée d’ouverture a pour but d’informer les consommateurs du début des récoltes de ce produit, de rappeler la notion de saisonnalité, et de mettre en valeur les asperges produites localement. « Depuis plusieurs semaines, il est possible de trouver de l’asperge en magasins. Cependant, ce n’est pas de l’asperge wallonne. Elle vient généralement de Flandre (asperge blanche) et parfois de beaucoup plus loin pour l’asperge verte: le Pérou. En Wallonie, l’asperge n’est disponible qu’à partir du mois d’avril et jusqu’à la fin du mois de juin », rappellent les producteurs.

19 producteurs wallons

Lancé en 2022, le groupement de producteurs d’asperges de Wallonie comprend à ce jour 19 producteurs wallons. Ceux-ci se sont engagés à commercialiser sous la bannière « Asperges de Wallonie« , avec une visibilité (logo, étiquetage) et en respectant des actions de promotion communes et un cahier de charges. Ce dernier garantit notamment au consommateur la fraîcheur maximale du produit, une qualité similaire dans les différentes exploitations adhérant au projet, une localisation des parcelles de production en Wallonie, ainsi qu’une commercialisation au prix juste pour le producteur.

90 hectares de culture en Wallonie

En Wallonie, la superficie totale couverte par la culture d’asperges est estimée à 90 hectares, selon le Centre Interprofessionnel Maraîcher (CIM) qui encadre les producteurs et réalise notamment des achats groupés de griffes d’asperges. « Dont 90% d’asperges vertes. Le reste, c’est de la blanche. Il existe aussi des asperges violettes mais leur culture est plus anecdotique. On les mange souvent en carpaccio car elles perdent leur couleur lors de la cuisson », explique Alain Delvigne, conseiller technique au CIM.

500 et 600 grammes d’asperges par an

Les 19 producteurs qui adhérent au groupement Asperges de Wallonie représentent environ 30 ha, soit un tiers de la production wallonne. Les provinces les plus représentées sont celles de Hainaut et de Namur avec six producteurs chacune. Suivent celles du Brabant wallon (3), Liège (3) et de Luxembourg (1).

Actuellement, un ménage wallon consomme en moyenne entre 500 et 600 grammes d’asperges par an. En communiquant davantage sur la production locale de ce produit, le CIM espère pouvoir doubler cette consommation dans les prochaines années.