La prime pouvoir d’achat, menace pour le commerce de détail ?

Des perturbations sont possible dans le commerce de détail pendant l’importante période de fin d’année. Les syndicats ne parviennent pas à trouver un accord avec les grandes enseignes sur une prime de pouvoir d’achat pour le personnel.

Le secteur de la grande distribution vient de passer une année pour le moins compliquée. Certaines enseignes ont dû notamment fermer leurs portes à de nombreuses reprises à cause des grèves, c’est le cas des magasins Delhaize ou d’Intermarché dans le cadre de leur plan de franchisation.

Et cela ne semble pas s’apaiser puisqu’aujourd’hui c’est l’enseigne à bas prix qui a subi des action de blocages dans plusieurs dépôts du groupe à Ghislenghien, Ollignies et à Dassenveld (Halle). « Ces actions sont organisées par les syndicats en raison du blocage des négociations sectorielles, impliquant les différentes organisations sectorielles, la semaine dernière », explique une porte-parole de Colruyt.

Prime pouvoir d’achat

De manière générale, c’est tout le secteur du commerce de détail qui pourrait être perturbé dans les prochains mois. En cause ? Le montant de la prime pouvoir d’achat accordé aux employés.

La norme salariale ayant été fixée à 0 % pour 2023 et 2024, ce qui signifie que pour la période 2023 et 2024, aucune augmentation salariale n’est possible au-delà des indexations ou des augmentations barémiques, le gouvernement fédéral donne aux entreprises la possibilité de verser à leurs employés une prime de pouvoir d’achat unique de maximum 750 euros en 2023.

Les partenaires sociaux sont déjà parvenus à un accord à ce sujet dans différents secteurs, mais pas encore dans le secteur du commerce de détail, qui est confronté à des coûts élevés et des marges réduites. La proposition de Comeos, la fédération du commerce en Belgique n’est pas satisfaisante pour les syndicats.

D’autres éléments perturbent également les négociations comme les conditions de travail dans les différentes commissions paritaires du commerce de détail. La période des fêtes pourrait donc être fortement perturbée si les partenaires n’arrivent pas à se mettre d’accord.