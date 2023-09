La première usine belge de valorisation de pneus usagés construite près de Liège

La société Risorce lève 12,5 millions d’euros pour construire une usine de valorisation des pneus usagés. Elle pourra traiter la moitié des 5 millions de pneus collectés chaque année en Belgique

Des pneus broyés et réutilisés pour du mobilier urbain, des terrains de sport ou de l’asphalte routier, on connaissait. La société Risorce va plus loin en lançant une usine de recyclage des pneus par pyrolyse. Ce procédé permettra de produire de l’huile, qui sera revendue ensuite à des entreprises de la pétrochimie, qui l’utiliseront pour produire du caoutchouc synthétique. Le processus génèrera également du noir de carbone et du gaz, qui seront aussi réutilisés. Le premier sera revendu à des fabricants de tapis de course, de combinaison de natation et autres matériel nécessitant de noircir le caoutchouc. Quant au gaz, il sera tout simplement utilisé par Risorce dont l’usine devrait être autonome en énergie. « Risorce s’inscrit résolument dans une démarche d’économie circulaire, affirme Bernard van den Wouwer, Fondateur & CEO. Nous proposons une solution localement ancrée et robuste tant sur le plan technologique qu’au niveau environnemental. »

La première usine dans l’ouest de l’Europe

Des usines de traitement des pneus par pyrolyse existent déjà en Suède et en Pologne mais ce serait la première dans l’ouest de l’Europe. Elle sera installée à Baelen, dans l’est du pays, et devrait pouvoir ouvrir ses portes à la fin de l’année prochaine. Elle emploiera une vingtaine de personnes. Cette unité pourra traiter 18.000 tonnes de granulats de pneu par an, soit l’équivalent de 2,4 millions de pneus. Cela nécessite un investissement de 12,5 millions d’euros, réalisé avec l’appui de Noshaq, Wallonie Entreprendre, le fonds Green.er (fonds initié par Recytyre, l’organisme belge de gestion des pneus usés) et la banque ING.

Développement des infrastructures de recyclage en Wallonie

Actuellement, les pneus usagés sont broyés et réutilisés pour des terrains de sport synthétiques, du mobilier urbain ou de l’asphalte routier notamment. Ils sont parfois aussi utilisés comme combustibles dans les fours de cimenterie. Risorce apporte une alternative à ces utilisations, dont l’impact environnemental est parfois contesté. Cet investissement confirme par ailleurs la stratégie wallonne de développement des infrastructures de recyclage. Cette semaine, on inaugure en effet à Couillet l’entreprise de recyclage des bouteilles plastiques, créée par Sources Alma et Veolia. Récemment, le groupe canadien Lavergne a lancé une unité de production de résines à partir de plastiques à Châtelet, tandis qu’Envirolead veut recycler des batteries à Baudour.