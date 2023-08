La nouvelle usine de Safran à Marchin opérationnelle pour 2025

La société Safran Aero Boosters a convié lundi après-midi ses différents partenaires à participer à la pose de la première pierre de sa nouvelle usine de production d’aubes de compresseur pour moteur d’avions, qui devrait être fonctionnelle en 2025. Safran Blades va s’implanter sur un ancien site de 10.000 m² d’ArcelorMittal situé à Marchin (province de Liège) et devrait permettre la création d’une centaine d’emplois dans le futur.

La mise en place de cette usine, annoncée en décembre 2022, représente un investissement de l’ordre de 50 millions d’euros, en partenariat avec les pouvoirs publics fédéraux belges et wallons, Wallonie Entreprendre (WE) et la Société Fédérale de Participations et d’Investissement (S.F.P.I.M.), tous deux actionnaires de l’entreprise, aux côtés de Safran Aero Boosters.

Le site devrait être en mesure de produire 2.000 aubes par jour, garantissant à Safran la possibilité de consolider sa chaîne d’approvisionnement. « Ce bâtiment va devenir un fleuron technologique, nous reprenons en local une partie de nos produits phares. Nous sommes très optimistes quant au succès de cette usine et de son développement futur », a notamment commenté le CEO François Lepot.

Énergie et environnement

La cérémonie s’est déroulée en présence de diverses personnalités politiques, dont le ministre wallon de l’Économie Willy Borsus, qui a mis en évidence les nombreuses qualités de ce projet « qui coche toutes les cases, traduit le fruit de la recherche et de l’investissement, mêle soutien régional et fédéral, et qui s’inscrit dans le cadre du développement durable de réduction des consommations d’énergie », a-t-il fait également savoir.

Pour Thomas Derminne, le secrétaire d’État belge pour la Relance et les Investissements stratégiques, la présence de friches industrielles en Wallonie constitue un atout par rapport à ses voisins. « Nous sommes à la veille de grands mouvements industriels en Europe, on va devoir prendre en considération la contrainte environnementale ».