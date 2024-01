La neige et le froid provoquent des retards supplémentaires sur les chantiers

Les chutes de neige et les températures glaciales de la semaine entraînent des retards sur les chantiers de construction, signale la fédération sectorielle Embuild mercredi. Certains entrepreneurs sont contraints à l’arrêt de travail.

Les ouvriers travaillant en extérieur, notamment pour la réalisation de gros œuvre, de travaux de couverture, de construction de routes… sont en arrêt de travail forcé: le froid a non seulement un impact sur la santé et la sécurité du personnel, mais aussi sur certains matériaux tels que le béton ou le ciment.

Ainsi, sept entreprises d’extérieur sur dix font face à des retards: dans un cas sur quatre, il s’agit d’un délai de trois à quatre semaines. Un cas sur cinq présente un retard de plus de quatre semaines, selon Embuild.

Ces reports s’ajoutent à ceux déjà entraînés par les pluies abondantes de l’automne, souligne la fédération, qui demande aux clients de faire preuve de compréhension.