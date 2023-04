La marque australienne de cosmétiques de luxe Aesop dans l’escarcelle de L’Oréal

L’Oréal a annoncé mardi la signature d’un accord avec Natura &Co pour l’acquisition d’Aesop, la marque australienne de cosmétiques de luxe, valorisée à 2,525 milliards de dollars.

La marque Aesop a réalisé des ventes de 537 millions de dollars en 2022, selon un communiqué, et appartient jusqu’à présent au groupe brésilien Natura &Co (The Body Shop, Avon). « Aesop tire avantage de tous les courants de consommation » porteurs « et L’Oréal contribuera à accélérer son énorme potentiel de croissance », notamment en Chine, déclare le directeur général de L’Oréal Nicolas Hieronimus.

Fondée en 1987, Aesop est connue pour ses produits pour la peau, les cheveux et le corps. Identifiée à son « packaging ambré iconique, ses formules vegan durables, ses ingrédients naturels, et son service client personnalisé, Aesop est devenue une marque mondiale disponible dans les boutiques haut de gamme, les espaces beauté et les hôtels de luxe du monde entier », précise encore le communiqué.

L’Oréal, numéro un mondial des cosmétiques, a réalisé une hausse de 24,1% de son bénéfice net en 2022 à 5,7 milliards d’euros et une hausse des ventes de 18,5% à 38,3 milliards d’euros.