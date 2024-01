La liste des compagnies aériennes qui volent en Boeing 737 Max 9

Selon l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), aucune compagnie aérienne européenne n’exploite d’appareil tel que le Boeing 737 Max 9 d’Alaska Airlines, dont une porte s’est détachée en plein vol. Voici la liste des compagnies qui possèdent des 737 Max 9 dans leur flotte.

La compagnie aérienne néerlandaise Corendon exploite plusieurs avions Boeing, dont deux 737 Max 9. Les portes de ces appareils sont cependant fixées au fuselage d’une manière différente de celle de l’avion d’Alaska Airlines, qui a perdu une partie de son fuselage après avoir décollé de l’aéroport de Portland vendredi dernier.

Selon l’organisme européen de surveillance de la sécurité, l’AESA, aucune compagnie aérienne européenne – et donc belge – ne fait voler des Boeing équipés d’une « porte bouchon » tel que celui qui a eu des problèmes le 5 janvier dernier. Alaska Airlines et United Airlines ont constaté, après des inspections, qu’il y avait encore dans leur flotte des avions dont les boulons de la porte étaient desserrés.

Pas d’inquiétudes en Europe

En Europe par contre, il n’y a pas lieu de s’inquiéter, selon Jean Collard, expert en aéronautique, et consultant pour la société d’investissement Whitestone. Il explique sur les ondes de la RTBF: » Il ne faut pas s’inquiéter en Europe, et il ne faut pas non plus s’inquiéter chez Ryanair. Parce que les contrôles de qualité sont extrêmement importants en amont et en aval. Nous avons des grandes compagnies de contrôle, comme Sabena Technics par exemple, où les avions sont décortiqués lorsqu’il y a le moindre doute. Là, nous vérifions s’il y a un boulon, une aiguille ou de la ouate qui tombe par terre avant de faire décoller un avion « .

Les principaux exploitants des Boeing 737 Max 9 concernés sont des compagnies aériennes d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud. United Airlines est la société possédant le plus d’avions de ce tyle, soit 79. Turkish Airlines et Icelandair figurent également dans la liste. La compagnie a immobilisé ses cinq 737 Max 9 pour inspection.

Jennifer Homemdy, la présidente du Conseil national américain de la sécurité des transports, est toutefois d’avis qu’il n’y a pas de problème fondamental dans la conception du 737 Max 9. Selon la responsable, il ne s’agit pas de se concentrer sur toute la flotte actuellement, mais spécifiquement sur l’avion d’Alaska Airlines.

Environ 215 737 MAX-9 sont en service dans le monde, selon la société d’analyse aéronautique Cirium, citée par le site spécialisé Air-journal.fr. Seuls 171 d’entre eux sont équipés du bouchon de porte qui s’est détachée pendant le vol d’Alaska Airlines.