La grande distribution s’empare de l’intelligence artificielle

Les innovations technologiques se développent chez les distributeurs. Elles devraient conduire à un meilleur service pour les clients et à une utilisation plus efficace du temps pour les employés.

Un chatbot d’intelligence artificielle pour aider les clients à faire leurs courses? Des compteurs de clients pour adapter le nombre d’employés nécessaires? Ou encore des scanners de rayons? Ces innovations sont désormais présentes au sein des grands distributeurs comme Carrefour ou Colruyt grâce à la technologie OpenAI.

C’est sous la forme d’un assistant intelligent appelé Hopla que Carrefour France a développé son intelligence artificielle à destination des consommateurs. Ce nouveau chatbot est basé sur la technologie OpenAI et aide les clients à faire leurs courses en répondant à leurs questions. Par exemple, il est capable de composer des paniers de produits selon un budget souhaité, des contraintes alimentaires ou des idées de menus.

Le robot intègre également des solutions anti-gaspillage pour réutiliser des ingrédients et composer des recettes et des paniers associés. “Grâce à notre culture digitale et aux datas, nous avons déjà pris le virage de l’intelligence artificielle”, explique Alexandre Bompard, CEO du Groupe Carrefour, qui souligne que l’intégration des technologies d’OpenAI est une opportunité formidable. “L’IA générative va nous permettre d’enrichir l’expérience de nos clients et de transformer en profondeur nos méthodes de travail.”

Ce n’est pas la seule innovation proposée par le groupe puisqu’il utilise également cette technologie pour enrichir les fiches produits de la marque Carrefour. Ainsi, plus de 2.000 fiches produits viennent d’être mises en ligne sur le site du distributeur afin de décrire les produits et donner plus d’informations aux clients.

Gérer l’affluence

En Belgique, c’est Colruyt qui est pionnier de la technologie. Le groupe est constamment à la recherche de solutions qui soient à la fois les plus efficaces et les plus simples pour fluidifier ses opérations, depuis la logistique jusqu’à la vente. Ces technologies sont toutes développées en interne. Le distributeur a ainsi présenté de nouveaux investissements dans des innovations à destination des clients mais aussi des employés. Il a notamment développé un compteur de clients qui permet d’estimer l’affluence dans le magasin en temps réel afin de gérer l’emploi du temps des collaborateurs en conséquence. Le distributeur réfléchit à élargir cette technologie aux caisses afin d’y diminuer le temps d’attente.

Dans les rayons aussi, le travail est optimisé grâce à un scanner intelligent. Colruyt relie les chiffres de vente à ceux du stock et aux informations sur les produits en magasin afin d’assurer un approvisionnement optimal des rayons. Enfin, pour éviter le surstockage et optimiser la livraison, le distributeur a également développé un shelf scanner, à savoir une caméra intelligente qui scanne les rayons de manière automatisée. Toutes les données sont transmises en temps réel afin que les produits soient commandés et livrés en magasin à temps.