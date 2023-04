La franchise est un « moteur d’emploi majeur », selon le secteur

Le secteur de la franchise emploie quelque 58.500 personnes en Belgique, dans 9.460 points de vente, principalement dans le secteur de l’alimentation et de l’horeca, situe vendredi la Fédération belge de la franchise dans une récente étude. Son chiffre d’affaires annuel est de 19,6 milliards d’euros, soit environ 20% du total de l’ensemble du commerce de détail et de l’horeca.

Si la décision de la chaîne de supermarchés Delhaize de franchiser ses 128 magasins en propre a placé ce modèle sous les projecteurs, celui-ci a le vent en poupe depuis un bon moment déjà, selon la Fédération. La formule constitue même « un moteur d’emploi majeur », estime-t-elle.

Les plus grands générateurs d’emploi y sont le secteur alimentaire (42,6%), l’horeca (25,4%), les services (7%), les commerces spécialisés (6,6%) et le secteur du bâtiment et du bricolage (5,9%).

Ensemble, tous les points de vente franchisés réalisent 19,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, dont 62,7% pour le secteur alimentaire, soit 12,3 milliards d’euros. Le domaine de la construction/bricolage (2,12 milliards d’euros) et les magasins spécialisés (1,62 milliard d’euros) complètent le trio de tête.

Alors qu’ils constituent 8,3% de l’ensemble des points de vente, ils représentent 18,8% du chiffre d’affaires du marché du ‘retail’ en Belgique, souligne encore la Fédération belge de la franchise. Ils réalisent donc en moyenne un chiffre d’affaires au moins deux fois supérieur à celui d’un magasin isolé, ajoute-t-elle.

« Les enseignes en franchise ont déjà fait leurs preuves et se sont forgé une solide réputation. Les franchisés peuvent compter sur le savoir-faire, les canaux de marketing, le soutien logistique… de l’enseigne. Tout cela joue en faveur de notre secteur », se félicite la Fédération.