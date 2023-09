La direction de bpost admet des irrégularités

Bpost reconnaît la nécessité d’assumer ses responsabilités.

Le communiqué est tombé vendredi: “bpost a finalisé les examens de conformité qui étaient en cours. Les rapports ont mis en évidence un certain nombre de mauvaises pratiques et/ou de risques. Bpostgroup reconnaît pleinement la nécessité d’assumer ses responsabilités et a pris proactivement des mesures”. Les trois activités de services prestées pour l’Etat visées par l’audit sont la perception des amendes de circulation routière, la gestion des comptes bancaires de l’Etat et la livraison des plaques d’immatriculation des voitures. Les problèmes découverts vont des aides d’Etat illégales à la facturation de services non concernés en passant par une qualité de service insuffisante. Des conclusions sévères qui, outre l’emploi de certains collaborateurs concernés, vont coûter cher à bpost qui a provisionné 75 millions d’euros à titre d’un remboursement à négocier avec les ministères concernés. Sans oublier l’impact sur l’Ebit de la révision des prix de ces services ou sur leur prestation future. Enfin, reste aussi à attendre la décision de la Commission européenne sur ces aides d’Etat illégales.