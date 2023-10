La courbe globale des faillites en Belgique ne montre rien d’alarmant

Le mois de septembre se clôture avec 1.030 faillites, soit quasi la même chose qu’en septembre 2022 (1.024).

Avec un peu plus de 200 jugements, Bruxelles est en forte augmentation par rapport au même mois de 2022, mas ce n’est qu’un petit rattrapage du retard constaté plus tôt dans l’année. C’était la seule région à enregistrer, jusque-là, moins de jugements qu’en 2022.

Mais le chiffre du mois serait plutôt la proportion de jugements sur assignation. En temps normal, elle est de 50%. Jusque-là, en 2023, on avait rarement dépassé les 45%. Mais ce mois-ci, on passe à 55,30%. Les entreprises en défaut sont donc plus activement mises hors circuit depuis la fin des vacances.

Même si on compte en 2023 près de 600 faillites en plus sur les premiers mois de l’année qu’en 2022, on est encore loin des chiffres de 2019. On en était alors à 8.854, soit une diminution de 11,60%.

Certains secteurs sont en mutation à marche forcée, le comportement des consommateurs évolue. L’inflation et l’évolution des taux d’intérêt coupent les ailes aux envies d’investissements. Cela se marque maintenant directement dans la vie du tissu économique.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l’année, certains secteurs sont particulièrement en souffrance.

On notera donc les 52 faillites du secteur de la fabrication artisanale de pain et pâtisserie (+ 60%), celles du secteur de la construction de biens résidentiels (365, soit +12,65%), les 130 jugements chez les menuisiers (+25%), les 123 jugements chez les concessionnaires automobiles (+38,20%).



Mais les plus tristes records de faillites sont à chercher du côté de la restauration. Traditionnellement fragiles, les chiffres se montent à 460 (+36,90%) pour les restaurateurs et même 465 (+ 22,70%) pour les snacks.

Les coiffeurs battent eux le record de croissance des défaillances. Leurs 125 faillites représentent une augmentation de 52,44% par rapport à 2022.

Au niveau régional, la Flandre enregistre un record, avec près de 4.400 faillites sur les 3 premiers trimestres. Son précédent record de 2019 était de 3.884 faillites sur les mêmes 9 mois. Mais rappelons que c’est aussi en Région flamande que la création d’entreprises est, de très loin, la plus dynamique : largement plus de 70.000 par an depuis 2019, et même presque 80.000 en 2021. La Région Bruxelloise stagne à 14.000 et la Wallonie n’a jamais atteint les 30.000. La Région flamande compte 857.000 entreprises actives, loin devant la Wallonie (385.000) et Bruxelles (181.000).

La population des entreprises continue de croître, particulièrement en Région flamande. Il n’est donc pas anormal de voir les chiffres absolus de défaillances suivre la même tendance.