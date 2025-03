Il y a près de cinq ans, le groupe de capital-investissement Waterland prenait une participation majoritaire dans Moore Belgium. Depuis, le groupe d’expertise comptable et de conseil a fortement grandi, notamment grâce à 58 acquisitions. Après avoir consolidé sa présence en Flandre, Moore se tourne vers la Wallonie depuis 2023.

En 2024, Moore, la plus grande entreprise indépendante d’expertise comptable et de conseil en Belgique, a réalisé un chiffre d’affaires de 217 millions d’euros. Cela reste nettement inférieur à celui des Big Four (Deloitte, EY, PwC, KPMG) en Belgique, qui affichent chacun un chiffre d’affaires entre 300 et 800 millions d’euros. Moore réduit cependant l’écart avec le plus petit des quatre – KPMG, à 300 millions d’euros. Alors que les Big Four ont enregistré une croissance d’environ 4% l’an dernier, Moore a progressé de 25,1%, après une croissance de 34,2% en 2023. Cette performance est en grande partie due aux acquisitions. En 2024, la croissance organique s’élevait à 9%, tandis que la croissance issue des acquisitions atteignait 16,1%. La croissance du chiffre d’affaires était respectivement de 8% et 26,2% en 2023.

Une acquisition par mois

“En 2023 et 2024, nous avons réalisé 15 acquisitions dans nos activités principales de comptabilité, d’audit et de conseil. Auxquelles s’ajoutent deux acquisitions de cabinets d’avocats par notre partenaire stratégique Moore Law, explique le président exécutif Peter Verschelden. En quatre ans, depuis l’arrivée de Waterland, cela représente 58 acquisitions, soit un peu plus d’une acquisition par mois.”

En octobre 2020, Waterland prenait une participation majoritaire dans Moore dans le but de soutenir sa croissance et de s’assurer qu’elle puisse offrir une large gamme de services : comptabilité, audit, analyse d’entreprise, conseil, finance d’entreprise, gestion intérimaire et fiscalité et droit. “Si nous voulons vraiment aider nos clients à faire les bons choix, nous devons être en mesure d’offrir plus que des services de comptabilité ou de conseil fiscal, indique Peter Verschelden. L’objectif est de décharger complètement le client, et donc d’offrir également des solutions pour le reporting ESG ou des conseils en matière de cybersécurité, par exemple. Cela n’est possible que si l’on est assez grand.”

Des petits cabinets comptables familiaux de huit à dix employés

Quarante-cinq des 58 acquisitions portent sur des petits cabinets comptables familiaux de huit à dix employés. “Ce n’est qu’à partir de cette taille que nous évaluons l’utilité d’une acquisition. Si un comptable vient frapper à notre porte avec une équipe de deux ou trois personnes, nous considérons qu’il s’agit d’un recrutement plutôt que d’une acquisition, explique le président exécutif. Dans ce cas, il n’y a pas de partage et nous ne reprenons pas d’actions.”

Au fil des ans, Moore est également devenu plus critique lorsqu’il s’agit d’approcher un candidat à l’acquisition. “Je pars de mes trois ’P’. Lors des discussions, je veux d’abord savoir si nous avons le même projet. Ces entreprises envisagent-elles notre secteur de la même manière, en pensant à l’avenir, à la numérisation, à la création de valeur ajoutée ? Le deuxième facteur est le personnel. Ces personnes sont-elles d’accord avec nous ? Parce qu’il faut avoir envie de faire quelque chose ensemble. Ensuite, on peut commencer à parler de prix.”

Il reste une belle marge en Wallonie

Les racines de Moore se situent dans le triangle Anvers-Gand-Bruxelles. Avec l’arrivée de Waterland, le groupe a couvert le marché de la Flandre-Occidentale et du Limbourg. Il y a deux ans, Moore a franchi la frontière linguistique.

“Sur les 15 acquisitions réalisées en 2024, sept l’ont été en Wallonie, explique Peter Verschelden. Nous y enregistrons une croissance de 4% par an. Les bureaux wallons que nous acquérons sont en moyenne plus petits. Le marché y est plus fragmenté qu’en Flandre. Mais il y a encore beaucoup de marge pour les acquisitions et la consolidation en Wallonie. Le renforcement de notre position en Wallonie se fait principalement dans le domaine de la comptabilité. Les activités d’audit et de consultance doivent encore être déployées dans cette partie du pays. Les acquisitions sont financées à 70% par des fonds bancaires et à 30% par des fonds propres, provenant de Waterland et de ses propres partenaires.”

Pas encore de sortie

Lorsque Waterland est devenu actionnaire principal il y a près de cinq ans, il était question d’une sortie au bout de cinq à sept ans. Cette sortie n’est pas encore imminente, en partie à cause des projets de croissance au sud de la frontière linguistique. Mais chez Moore, on y pense souvent.

“Nous en parlons avec les deux directeurs de Waterland, explique Peter Verschelden. Mais la consolidation du marché n’est pas terminée. Waterland n’envisage pas encore de se retirer, mais plutôt de prolonger. Moore a été achetée à 8 millions d’euros d’Ebitda. Le message était que ce serait génial si nous pouvions atteindre 25 millions d’euros d’Ebitda au bout de cinq ans. Ce fut le cas après seulement deux ans. Nous avons alors élaboré un plan visant à doubler à nouveau en trois ans. Aujourd’hui, Moore est en passe d’atteindre cet objectif, ce qui nous permettra d’être six fois plus grands en cinq ans. Je ne vois pas comment la croissance pourrait s’arrêter.”

“La plupart des personnes qui nous approchent pour une acquisition en ont assez de perdre du temps sur des tâches annexes.”

Ce n’est pas seulement la fragmentation du marché, comptant de nombreux petits acteurs, qui explique pourquoi de nombreuses acquisitions peuvent encore avoir lieu. Les petits cabinets de comptabilité et d’audit sont eux-mêmes en demande, car ils ont de plus en plus de mal à suivre l’évolution d’un environnement réglementaire toujours plus complexe. “Essayez de conseiller vos clients sur l’ESG et de vous y plonger complètement. Ce n’est pas facile, observe Peter Verschelden. Il faudrait étudier un jour par semaine en raison de l’évolution constante de la législation.” Les petits cabinets comptables doivent également gérer leur propre informatique, la numérisation, un système de dénonciation, etc. “La plupart des personnes qui viennent nous voir sont fatiguées de passer autant de temps sur des questions périphériques alors qu’elles veulent se concentrer sur le service à la clientèle.”

Impact de l’ESG et de l’IA

Le dirigeant de Moore souligne également que pour qu’un prestataire de services de conseil puisse vraiment bien faire son travail, il doit disposer d’une échelle suffisante pour gérer les tâches de reporting complexes.

“Je m’attends à ce que les grandes entreprises se tournent vers nous à l’avenir pour leur certification ESG.”

“Moore a commencé à l’époque avec une personne travaillant sur le reporting ESG, aujourd’hui il s’agit d’une équipe de huit personnes, c’est là qu’il y a un grand marché pour nous avec des opportunités de croissance, indique Peter Verschelden. À l’avenir, un commissaire ou un auditeur devra également attester de l’ESG. Mais il ne devra pas nécessairement s’agir du même auditeur que celui qui atteste les chiffres annuels. Les entreprises qui ont un mandat de surveillance avec l’un des quatre grands ne veulent pas toujours payer les prix des quatre grands pour les rapports ESG. Je m’attends à ce que les grandes entreprises se tournent vers nous pour leur attestation ESG à l’avenir.”

L’analyse commerciale

Un autre domaine de croissance est l’analyse commerciale, où les données sont transformées en informations exploitables pour les entreprises. “L’analyse d’entreprise est également liée à l’intelligence artificielle, souligne Peter Verschelden.

“Il est normal que nombre de nos clients se posent beaucoup de questions sur l’IA et son impact sur leurs modèles d’entreprise. Ils ne veulent pas être à la traîne. L’intégration de l’IA se fait par étapes. Elle commence par l’apprentissage du travail avec Copilot, évolue vers l’ingénierie d’aide (formulation minutieuse d’une tâche pour obtenir la réponse la plus précise d’un outil d’IA, ndlr), il s’agit ensuite d’apprendre à tirer des conclusions à partir des données.”Le groupe ne constate pas de baisse de la demande en conseil, mais c’est dans le domaine de la comptabilité que la croissance est la plus faible. Mais cela doit être interprété dans le bon sens : des entreprises comme Moore commencent également à travailler plus efficacement dans ce segment.

“Le coût des technologies de l’information augmente et cela pèse sur nos bénéfices, mais je constate surtout une croissance modérée dans le secteur traditionnel de la compliance, poursuit Peter Verschelden. Si vous aviez besoin de 60 minutes pour effectuer une tâche l’année dernière et que vous pouvez désormais le faire en 55 minutes grâce à l’automatisation, vous gagnez en efficacité. C’est une bonne chose, car nous sommes une entreprise humaine. Et, en raison de quelques vagues d’inflation, nos coûts de main-d’œuvre ont fortement augmenté ces dernières années. Nous en répercutons une partie sur nos clients, mais certainement pas la totalité.”

Le numéro 5 en Belgique

Les clients de Moore sont principalement des entreprises familiales, des PME, des entreprises en croissance et des autorités locales. Moore Belgium affirme être le numéro cinq en Belgique pour la comptabilité et la consultance, et le leader du marché pour le mid-market et les PME. Moore s’efforce également de garder ses employés à bord plus longtemps.

“Chez les grands acteurs, c’est souvent ’up or out’, vous montez ou vous partez, constate Peter Verschelden. Ici, ce n’est pas comme ça.

“Si quelqu’un dit ’je veux simplement vérifier des factures de 9h à 17h pour le reste de ma vie’, c’est possible. Ceux qui sont très ambitieux et qui veulent devenir associés le peuvent également. Nous avons 150 partenaires sur 1.850 personnes, soit un sur 12. Et nous avons récemment décidé que toute personne ayant au moins trois ans d’ancienneté peut devenir actionnaire de la société. Je pense que 300 à 400 employés y souscriront certainement. Les faire participer à notre capital fait partie de la politique de rétention.”

Tout comme la possibilité de faire des choix professionnels unilatéraux. Chez Moore, il est possible de travailler d’abord dans l’audit, puis pendant un certain temps dans le conseil et plus tard dans la finance d’entreprise. “C’est intéressant. Nous sommes devenus un concurrent plus que solide des Big Four, également en ce qui concerne le recrutement sur les campus. L’année dernière, Moore a recruté 100 personnes directement à la sortie de l’université”, conclut Peter Verschelden.