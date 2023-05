La confiance des chefs d’entreprise recule

La confiance des chefs et patronnes d’entreprise a fléchi en mai après avoir déjà marqué le pas au mois d’avril, ressort-il mercredi du baromètre mensuel de conjoncture de la Banque nationale de Belgique (BNB). La courbe synthétique globale est redescendue à -9,2, contre -7,8 un mois auparavant.

Ce recul concerne tous les secteurs d’activité sondés à l’exception du commerce, où l’indicateur de confiance remonte nettement pour le troisième mois consécutif, remarque la BNB. L’ensemble du commerce bénéficie d’une révision à la hausse des anticipations en matière de demande et d’emploi. L’indicateur s’est par contre détérioré dans l’industrie manufacturière avec des prévisions de demande et d’emploi plus pessimistes.

Dans le secteur de la construction, l’évolution du carnet de commandes a par ailleurs engendré une perte de confiance mais l’évolution du matériel utilisé a été jugée plus favorablement. Les prévisions de demande se sont également un peu améliorées.