La chaîne belge INNO demeure complètement indépendante de Signa Holding

Les difficultés financières de Signa Holding, le groupe autrichien spécialisé dans l’immobilier et le commerce de détail qui détient GALERIA, la société mère d’INNO, n’ont aucune incidence sur la santé financière d’INNO.

« INNO se porte bien et continue son chemin de manière autonome, indépendamment de Signa Holding et de la société mère allemande GALERIA. Notre repositionnement stratégique au cours des dernières années a porté ses fruits. Pour l’exercice 2021-2022, INNO a enregistré un EBITDA positif dépassant les 10 millions d’euros, et les résultats de l’exercice récemment terminé s’annoncent également excellents », affirme avec confiance Armin Devender, PDG d’INNO.

Ancrée dans le marché de la vente au détail depuis près de 125 ans, la chaîne est présente dans toutes les grandes villes de Belgique.