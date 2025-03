La biotech wallonne EsoBiotec rachetée par AstraZeneca pour un montant pouvant aller jusqu’au milliard

Un montant initial de 425 millions, suivi de 575 millions en fonction des résultats: la pépite de Mont-Saint-Guibert a touché le jackpot. Les thérapies cellulaires in vivo offrent des solutions pour traiter les cancers.

C’est ce qui s’appelle un jackpot. La biotech wallonne EsoBiotec, installée à Mont-Saint-Guibert, est reprise par le géant pharmaceutique AstraZeneca pour un montant pouvant aller jusqu’au milliard de dollars.

Un montant initial de 425 millions de dollars est versé, un solde de 575 millions pouvant l’être en fonction des résultats.

EsoBiotec est une entreprise leader dans le domaine des thérapies cellulaires in vivo, dont la mission est de rendre ces traitements plus accessibles,, en l’administrant en quelques minutes seulement. Elle offre des solutions pour combattre le cancer et les maladies immunitaires.

Ses investisseurs initiaux incluaient Thuja Capital, UCB Ventures, Invivo Partners, Wallonie Entreprendre (WE), SambrInvest and Investsud.

Elargir le nombre de patients

“Nous sommes enthousiastes à l’idée d’acquérir EsoBiotec, souligne Susan Galbraith, vice-présidente du département d’oncologie et d’hématologie d’Astra Zena$eca, première capitalusation boursière du Roayume-Uni. Elle esrtime que cet investissemet a “le potentiel de transformer la thérapie cellulaire et nous permettra d’adapter ces traitements innovants afin qu’un plus grand nombre de patients dans le monde puissent y avoir accès”.

“Nous nous réjouissons de travailler avec AstraZeneca, souligne Jean-Pierre Latere, CEO d’EsoBiotec. Cette reprise permettra “d’atteindre notre objectif commun qui est d’apporter des thérapies cellulaires transformatrices et rentables à un plus grand nombre de patients dans le monde“.

Voilà une bonne nouvelle pour un secteur de la biotech wallonne en souffrance, même s’il s’agit, aussi, de laisser filer une de nos pépites à l’étranger.