La biotech française Hephaistos s’implante à Liège

Cette société développe une molécule visant à renforcer l’efficacité des immunothérapies anti-cancéreuses.

Fondée en 2018, la société française Hephaistos-Pharma développe des immunostimulants, destinés à renforcer les défenses immunitaires contre le cancer. L’avancée de ses recherches a convaincu les autorités françaises et européennes, qui lui ont accordé l’an dernier une subvention de 2,5 millions d’euros. Son produit phare (ONCO-Boost) est maintenant prêt à passer en phase clinique et son avenir se déroulera notamment en Belgique. Hephaistos annonce en effet l’ouverture d’une filiale au Legia park de Liège. L’objectif sera de mettre à profit les installations et l’expertise locale de pointe pour explorer des applications supplémentaires et renforcer le pipeline d’Hephaistos, explique l’entreprise dans un communiqué.

Hephaistos vient de lever deux millions d’euros pour industrialiser son procédé de fabrication et préparer les phases cliniques d’ONCO-Boost, annoncé comme « le premier immunostimulant à avoir démontré une efficacité simultanée contre les tumeurs primaires et les métastases ». Noshaq et la fondation Fournier-Majoie (organisme philanthropique en capital risque dédié à l’innovation contre le cancer) ont participé à cette levée de fonds, ainsi que Xista Science Venture, un fonds autrichien de capital-risque qui investit dans les start-up des sciences de la vie et de la deeptech. « Nous sommes ravis d’attirer Hephaistos pour développer une partie de ses activités dans notre écosystème local dynamique », concède Eric Brandt, responsable des investissements chez Noshaq. Selon L’Echo, Hephaistos a déjà pris contact avec des CDMO wallonnes pour la fabrication des lots dont elle aura besoin.

«Nous sommes très fiers d’être rejoints par des investisseurs institutionnels », ajoute Frédéric Cardoff, CEO et co-fondateur d’Hephaistos-Pharma. Ils apportent les fonds nécessaires pour équilibrer nos financements non dilutifs, mais aussi l’expertise et le réseau qui aideront à structurer l’entreprise. »