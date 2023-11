Kretinsky s’empare d’Editis : un homme d’affaires tchèque transforme le marché de l’édition française

Le groupe dirigé par Vincent Bolloré a encaissé 653 millions d’euros dans cette transaction, comme précisé dans un communiqué qui souligne que ce montant inclut le remboursement de la dette d’Editis à Vivendi au moment de la réalisation de l’opération.

Préalablement, l’approbation de Bruxelles était nécessaire, et International Media Invest (IMI), une filiale du groupe CMI fondé par Daniel Kretinsky, a été agréée en tant qu’acheteur approprié d’Editis. Malgré sa participation à hauteur de 25% dans le distributeur Fnac Darty, aucun problème de concurrence n’a été identifié.

Comptant parmi ses actifs des maisons prestigieuses telles que Robert Laffont, Le Robert, Nathan, et Plon, le groupe se positionne comme le deuxième acteur majeur de l’édition en France, derrière Hachette Livre (éditeur de Grasset, Larousse, Livre de poche, Hatier, etc.), qui réalise environ deux tiers de ses activités en dehors de la France.

Hachette Livre, sous le contrôle de Lagardère, est en cours d’acquisition par Vivendi à la suite d’une opération publique d’achat réussie. Pour ce faire, le groupe doit finaliser la cession du magazine Gala au groupe de presse Le Figaro d’ici la fin du mois de novembre.

La Commission européenne avait exprimé son opposition à la détention simultanée de Hachette Livre et Editis par la maison-mère de Canal+ et Havas. Ainsi, Vivendi a décidé de céder l’intégralité d’Editis à Daniel Kretinsky, lui permettant ainsi de faire son entrée sur le marché de l’édition en France.

Depuis 2018, ce milliardaire, déjà à la tête d’un empire médiatique et d’un puissant groupe énergétique dans son pays, a acquis de nombreux médias en France, tels que Marianne, Elle, Télé 7 Jours, 45% du média vidéo Loopsider, et plus de 5% du groupe TF1. À l’âge de 48 ans, il poursuit ses tentatives d’acquisition d’une partie du groupe informatique Atos, tout en participant à la reprise du distributeur Casino.