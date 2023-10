Jusqu’à 14.000 emplois menacés chez Nokia

La multinationale finlandaise des télécommunications Nokia prévoit de supprimer jusqu’à 14.000 emplois dans le monde, a-t-elle annoncé jeudi. De 86.000 employés dans le monde, Nokia dégraisserait jusqu’à 72.000.

Cette coupe claire devrait permettre au constructeur de téléphones mobiles une économie de 400 millions d’euros cette année et 300 millions supplémentaires l’an prochain. L’objectif est d’atteindre une réduction des dépenses entre 800 millions et 1,2 milliard d’euros pour 2026. L’entreprise a enregistré un recul de 15% de ses ventes au troisième trimestre, « alors que l’incertitude macroéconomique et les taux d’intérêt élevés continuent de peser sur les investissements des opérateurs ».

« Au troisième trimestre, nous avons constaté un impact accru des défis macroéconomiques sur notre activité », a déclaré le PDG Pekka Lundmark dans un communiqué. Après la publication des résultats, le cours de l’action Nokia a baissé de 2% à 3,26 euros vers 06H00 GMT. Le groupe a enregistré une baisse de 69% de ses bénéfices au troisième trimestre à 133 millions d’euros (140 millions de dollars) par rapport à l’année précédente. Nokia a annoncé son intention de baisser le nombre actuel de 86.000 à 72.000.

Le programme d’économies du groupe devrait permettre des réductions de coûts allant jusqu’à 1,2 milliard d’euros d’ici 2026, en ciblant notamment les réseaux mobiles, ainsi que les services cloud et réseau. « Les décisions les plus difficiles à prendre sont celles qui ont un impact sur notre personnel », a commenté Pekka Lundmark. L’équipementier télécoms, engagé dans une bataille pour les réseaux 5G avec son rival suédois Ericsson et le chinois Huawei, a vu ses ventes chuter de 20% à 4,982 milliards d’euros au troisième trimestre par rapport à 2022.

« Nous avons constaté un certain ralentissement dans le rythme du déploiement de la 5G en Inde, ce qui signifie que la croissance n’y était plus suffisante pour compenser le ralentissement en Amérique du Nord », a ajouté le responsable. Nokia s’attend néanmoins à « une amélioration » de ses activités de réseau « au quatrième trimestre. »