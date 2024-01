John Cockerill rachète Arquus

Le groupe John Cockerill est entré ce lundi en négociations exclusives avec Volvo pour racheter Arquus, l’un des deux grands constructeurs français de véhicules militaires avec Nexter.

Une opération qui avait déjà failli se réaliser il y a sept ans avant que le groupe suédois ne renonce à vendre sa filiale. Arquus, ex-Renault Trucks Defense, produit une large gamme de véhicules blindés à roues légers et moyens, soit seule, soit en collaboration avec d’autres groupes. Elle intervient notamment dans la fabrication des Griffons (transport) et des Jaguars (reconnaissance) dont la Belgique vient d’ailleurs de faire l’acquisition.

Il est question d’un prix d’achat aux alentours des 300 millions d’euros. Vu la spécialisation de John Cockerill dans les tourelles et les systèmes de tir, les deux entreprises sont clairement complémentaires. Dans un communiqué, le groupe belge explique viser un chiffre d’affaires annuel combiné « d’un milliard d’euros et un effectif de 2.000 personnes d’ici à 2026, avec une présence mondiale et des bases opérationnelles majeures en Belgique, en France, en Italie, en Inde et en Arabie saoudite ».