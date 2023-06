Jef Colruyt quitte son poste de CEO

Jef Colruyt quitte la gestion quotidienne de Colruyt. C’est Stefan Goethaert qui lui succède en tant que CEO.

Jef Colruyt quittera son poste de CEO du groupe de vente au détail du même nom dès le 1er juillet. Le directeur des opérations Stefan Goethaert lui succède.

Stefan Goethaert travaille pour Colruyt depuis 2012. Depuis avril de l’année dernière, il est responsable des départements de production alimentaire et de commerce en tant que directeur des opérations.

Stefan Goethaert (BELGA PHOTO KURT DESPLENTER)

Jef Colruyt reste président du conseil d’administration.

Baisse des bénéfices et augmentation du chiffre d’affaires

Dans la foulée de cette annonce, les chiffres annuels pour l’exercice se terminant en mars ont été publiés. En résumé : une baisse des bénéfices et une augmentation du chiffre d’affaires. « L’exercice 2022/23 a été caractérisé par un contexte macro-économique difficile, une forte inflation, d’importantes augmentations des coûts et une confiance négative des entreprises et des consommateurs ».

Cela s’est tout de même traduit par un chiffre d’affaires de 10,82 milliards d’euros, en hausse de 7,7%. Selon l’entreprise, le chiffre d’affaires a été influencé positivement par la hausse du chiffre d’affaires des activités liées aux carburants de DATS 24, la consolidation intégrale de Roelandt Group et de Newpharma et l’augmentation de l’inflation alimentaire. Par ailleurs, l’évolution du chiffre d’affaires a été influencée négativement par la baisse des volumes.

À cela s’ajoute des coûts d’exploitation en forte hausse, comme les coûts énergétiques ou l’indexation des salaires. Dans ce contexte, le bénéfice d’exploitation a chuté de 25,8%, à 279 millions d’euros, et le bénéfice net de 30,4%, à 201 millions d’euros. La société a ainsi manqué de peu les prévisions des analystes, qui tablait sur un bénéfice net de 203 millions d’euros.

La part de marché du groupe Colruyt en Belgique (Colruyt Lowest Prices, Okay et Spar) est passée à 31% au cours de l’exercice 2022-2023, contre 30,8% l’année précédente. « L’exercice écoulé a été riche en défis et s’est soldé par une forte baisse du résultat », commente Jef Colruyt. « Nous avons fait des efforts supplémentaires et nous sommes davantage concentrés sur la maîtrise des coûts opérationnels et l’efficacité, mais aussi sur la gestion de la trésorerie. C’est en partie grâce à ces efforts que la baisse des résultats enregistrée au cours de l’exercice 2022/23 est inférieure à ce que nous craignions. »