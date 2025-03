Itsme, une belle réussite belge

De plus en plus populaire, Itsme termine 2024 sur de nouveaux chiffres en forte croissance. Sûre et facile, l’application d’identification numérique est désormais utilisée par plus de 7 millions de personnes en Belgique.

Nouvelle année de croissance folle pour la success story belge Itsme. L’an dernier, Belgian Mobile ID, la société qui développe l’application permettant de s’identifier de manière sécurisée pour accéder à des services en ligne, a vu son bénéfice être multiplié par trois pour atteindre 5,4 millions d’euros, contre 1,6 million un an plus tôt.

80 % des Belges

Lancée en mai 2017 par un consortium rassemblant les quatre grandes banques du pays (BNP Paribas Fortis, KBC, Belfius et ING) et les trois opérateurs télécoms (Proximus, Telenet et Orange), rejoints ensuite par la SFPI (le bras financier de l’Etat, actionnaire depuis juin 2021), Itsme compte désormais plus de 7 millions de personnes qui ont téléchargées l’application sur leur smartphone, soit 80 % de la population belge âgée de plus de 16 ans. Et chaque mois, elle engrange entre 40.000 et 50.000 utilisateurs supplémentaires.

Depuis sa création voici sept ans, l’application est devenue un élément clé dans la vie de nombreux Belges et d’expatriés. Paiements, formalités administratives, contacts officiels : de plus en plus d’opérations sont en effet aujourd’hui électroniques et doivent être authentifiées. Signe de cette utilisation en hausse, Itsme a été utilisée 473 millions de fois en 2024 pour s’identifier auprès des banques, des assureurs, des opérateurs télécoms ou encore des services de l’administration. Soit un volume d’utilisation qui a bondi de pratiquement 30 % par rapport à 2023.

Selon Stephanie De Bruyne, CEO de Belgian Mobile ID, la nouvelle forte croissance enregistrée en 2024 par Itsme montre, dit-elle dans un communiqué diffusé ce matin, que ses solutions “répondent parfaitement au besoin énorme de pouvoir s’authentifier numériquement de façon rapide et sécurisée”. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs reconfirmé en 2024 la collaboration avec Itsme pour trois ans pour la connexion aux plateformes gouvernementales.

La carte de la diversification

Si l’application est devenue incontournable comme moyen d’identification auprès des Belges, elle compte également de plus en plus d’adeptes à l’étranger. Aujourd’hui disponible dans 16 pays européens, l’application prévoit d’ailleurs d’étendre encore sa couverture, ce qui est évidemment un plus pour l’importante population d’expatriés dans notre pays.

Mais outre cette clientèle internationale qui grandit, Itsme doit notamment aussi sa forte croissance enregistrée l’an dernier au fait qu’elle gagne du terrain dans d’autres domaines d’application. Comme le souligne Stephanie De Bruyne, Itsme offre aussi “de pouvoir signer des documents en respectant les critères de sécurité les plus élevés”.

En fait d’offre élargie, les services proposés en matière de signature électronique de documents ont en effet connu une croissance de 52 % l’an dernier, grâce notamment à une large adoption par le secteur de la comptabilité. Une solide croissance qui devrait être encore boostée à l’avenir grâce au contrat-cadre récemment annoncé avec le gouvernement flamand.

Jouant la carte de la diversification, l’application tente également de percer sur de tout nouveaux créneaux. Son utilisation a par exemple plus que doublé dans le secteur des ressources humaines et celui des jeux en ligne. Dans un autre registre, elle collabore également avec bpost pour simplifier l’identification dans le cadre des envois recommandés.

Son succès passe enfin aussi par le développement de nouvelles fonctionnalités basées sur “un échange rapide et sécurisé de données validées”, souligne Stephanie De Bruyne Exemple ? La version numérique de l’attestation d’étudiant, qui permet à celui-ci de prouver son statut en un seul clic. Plus innovant encore, la Pro League, qui représente les clubs de foot professionnels, a quant à elle décidé de s’associer à Itsme pour sécuriser la vente de tickets.

Bref, Itsme et le smartphone, c’est une belle réussite belge. Une réussite qui s’impose de plus en plus comme une alternative à la carte d’identité électronique.