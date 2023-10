Ipratech, des ingénieurs au service des biotechs

La PME montoise Ipratech s’installe sur le Biopark de Charleroi, avec l’ambition d’accélérer son développement.

La petite société d’ingénierie Ipratech vient de franchir le pallier du million d’euros de chiffre

d’affaires et elle est passée, en quelques mois, de 5 à 20 employés. Ipratech ne compte pas s’arrêter

en si bon chemin. « Nous sommes en phase de scaling-up, nous allons probablement lever des fonds

pour accélérer le développement de l’entreprise », confie Thierry Poskin, co-fondateur d’Ipratech

avec le CEO David Sergeant.

Cette entreprise, fondée en 2007 à l’UMons, fournit des machines permettant de contrôler la qualité

de la bioproduction. Il s’agit de recréer, dans une sorte de cuve appelée bioréacteur, un

environnement comparable au corps humain (température, oxygène, ph…) où les entreprises de

biotechnologies pourront produire et contrôler le développement des cellules dont elles ont besoin.

« Nous aidons les entreprises à améliorer leurs processus, à trouver les solutions dont elles ont

besoin, poursuit Thierry Poskin. Nous développons vraiment des solutions au cas par cas, en fonction

des besoins de nos clients. » Ipratech maîtrise toute la chaîne, de la R&D à la fabrication à travers sa

filiale de production Emma. « Nous faisons aussi appel à une série de sous-traitants locaux », ajoute

notre interlocuteur.

Ipratech déménagera mardi prochain sur le Biopark de Charleroi. Dans un premier temps dans un

bâtiment loué mais, à terme, dans une nouvelle construction sur un terrain déjà acquis. La PME se

rapproche ainsi de ses clients potentiels et s’inscrit parfaitement dans la stratégie du Biopark, qui

mise résolument sur les interactions entre les sciences de l’ingénieur, l’informatique et les sciences

du vivant.



L’une des forces d’Ipratech est la maîtrise de la technologie d’imagerie sans lentille. Elle a été mise au

point par une société partenaire basée à Grenoble et Ipratech a développé des applications,

aujourd’hui brevetées, spécialement conçues pour les biotechs. Le comptage et la mesure de

viabilité des cultures cellulaires sont alors effectuées via des capteurs et la reconstitution d’images en

utilisant l’intelligence artificielle. « Nous nous différencions ainsi sur un segment de développement

technologique très utile pour la production en biotechnologie », se réjouit Thierry Poskin. Cette

avancée a permis à Ipratech de conquérir d’importants marchés sur la côte ouest des Etats-Unis, ce

qui constituera certainement une belle carte de visite pour le futur de la PME. L’essentiel de la

production d’Ipratech est destiné à l’exportation.

Ipratech organise une journée Portes Ouvertes ce 17 octobre (8-20h) dans ses nouveaux locaux du

Biopark de Charleroi. Elle propose à cette occasion un parcours interactif illustrant ses solutions et

technologies de pointe