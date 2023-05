Ilham Kadri (Solvay): « Nos prix sont restés soutenus dans un contexte de coûts plus élevés et une demande plus faible »

Solvay est parvenu au premier trimestre 2023 à conserver des prix élevés, qui ont compensé la hausse des coûts et une demande plus faible, a annoncé jeudi le groupe belge, spécialisé notamment dans la chimie et les matériaux composites, qui revoit certaines de ses prévisions annuelles à la hausse.

Solvay a réalisé un chiffre d’affaires de 3,17 milliards d’euros au cours des trois premiers mois de l’année, en hausse organique de 2% par rapport au premier trimestre 2022, « grâce à la hausse des prix (+14%), compensant la baisse des volumes (-12%) due à une demande plus faible sur plusieurs marchés finaux, notamment dans les batteries destinées aux véhicules électriques, la construction et les industries tournées vers les produits de consommation. » L’impact de la hausse des prix de 421 millions d’euros a plus que compensé l’impact de 127 millions d’euros de l’inflation des coûts variables, soit un impact net positif de 294 millions d’euros au premier trimestre 2023, selon le groupe.

Son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (ebitda) ressort à 839 millions d’euros, en augmentation de 22%, ce qui correspond à une marge record de 26,5%.

Le free cash flow du premier trimestre s’élève à 125 millions d’euros, en chute de 42% par rapport au premier trimestre 2022 en raison, notamment, d’une hausse du fonds de roulement et des dépenses d’investissement. In fine, le bénéfice de Solvay est en progression de 24,5%, à 460 millions d’euros, soit 4,42 euros par action.

« Je suis heureuse d’annoncer que nos prix sont restés soutenus dans un contexte de coûts plus élevés et une demande plus faible, ce qui a soutenu la performance solide de notre ebitda. Nous avons livré notre 16e trimestre consécutif de free cash flow positif malgré des investissements en hausse », commente la CEO de Solvay, Ilham Kadri, citée dans un communiqué.

Conditions de marché difficiles et incertitudes

Au cours d’une conférence téléphonique, la CEO a souligné les conditions de marché difficiles, avec beaucoup d’incertitudes sur l’évolution de la demande. « Au premier trimestre, nous avons fait aussi des choix importants dans le mix de produits. Nous avons laissé tomber certains volumes qui n’étaient pas rentables. Nous nous adaptons également aux besoins du client. »

Solvay a fortement investi au premier trimestre: 212 millions d’euros, soit 40% de plus qu’au cours des trois premiers mois de 2022. Une partie de ces investissements est allée aux États-Unis, où l’Inflation Reduction Act (IRA) déverse des subsides sur les entreprises actives dans la transition verte et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce programme de subsides massifs fait grincer des dents en Europe, où l’on craint des conséquences négatives pour l’industrie européenne. Ilham Kadri appelle les responsables européens à ne pas rester en retrait et à soutenir pleinement l’industrie. « Mais je suis optimiste, cela crée des opportunités pour l’Europe. En tant qu’entreprise, nous sommes toujours prêts à investir ici, même s’il y a certainement des défis en termes de compétitivité ».

Le début d’année de Solvay permet au groupe de revoir à la hausse ses estimations de croissance organique de l’ebitda pour l’ensemble de l’année, passant des prévisions précédentes de -3% à -9% à une fourchette de +2% à -5% par rapport à 2022. Le free cash flow des activités poursuivies est également augmenté, passant d’environ 750 millions d’euros à environ 900 millions d’euros.