« Il faut être réaliste, les magasins Delhaize deviendront indépendants »: L’un des syndicat veut poursuivre les négociations

Le syndicat chrétien ACV Puls veut poursuivre les négociations sur la proposition de Delhaize. « Nous considérons que cette proposition est une base sur laquelle il faut poursuivre », explique Koen de Punder, secrétaire général de l’ACV Puls dans un communiqué.

Le distributeur belge a présenté un plan à 40 millions d’euros, sous forme de nouvelles garanties, primes et autres mesures d’accompagnement. Il propose notamment des primes de transition plus élevées dans le cadre du passage sous franchise de ses magasins, à hauteur de 1.500 euros par salarié, assorties de 125 euros supplémentaire par année d’ancienneté. Le plan prévoie également une prime de 10.000 euros pour les personnes qui partiraient en retraite anticipée.

Lire aussi : Delhaize : une proposition à 40 millions qui ne suffit toujours pas

« Il faut être réaliste: les filiales Delhaize deviendront indépendantes, point barre. On ne peut parler d’un véritable plan social, mais nous devons penser au personnel des magasins dans l’un des secteurs les moins bien payés de notre pays », a-t-il ajouté. « Nous aimerions voir la direction revenir autour de la table pour développer davantage cela », conclut-il.

De leurs côtés, les syndicats libéraux et socialiste avaient rejeté cette proposition. « Dire que nous n’avons rien serait mentir, mais ce n’est rien de substantiel. On se débarrasse des 62 ans et plus, tout ça pour une prime de 10.000 euros brut. C’est dire aux gens partez et nous, ça ne nous coûte pas trop cher. Cela va permettre de revendre les magasins plus facilement » , a réagi Myriam Delmee, présidente du Setca

La direction de Delhaize n’a pas encore réagi.