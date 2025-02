Après des tests concluants à Madrid et Oslo, IKEA prévoit d’étendre sa plateforme de seconde main, IKEA Preowned, à l’ensemble de l’Europe. Ce service permettra aux clients belges de revendre leurs meubles et objets IKEA d’occasion entre particuliers.

IKEA est déjà actif sur le marché de la seconde main en Belgique grâce à son programme de reprise en magasin. Les clients peuvent rapporter leurs anciens meubles en échange d’un bon d’achat. Ce dernier peut atteindre 50 % du prix neuf. Ces articles sont ensuite revendus dans un espace dédié, appelé « seconde chance ». La plateforme IKEA Preowned va plus loin. Elle permet aux clients de vendre directement en ligne leurs meubles (uniquement IKEA) à d’autres particuliers, sans passer par les magasins physiques.

Lire aussi | IKEA : 40 ans de succès en Belgique

Une consommation plus durable et circulaire

Avec cette initiative, le géant suédois de l’ameublement entend renforcer son engagement en faveur d’une consommation plus durable et circulaire. Et bien sûr, au-delà du discours marketing, grappiller des parts de marché dans le secteur lucratif de la seconde main, dominé par Vinted, eBay ou encore 2èmemain. « Ce marché s’inscrit dans une tendance de fond. Si nous ne prenons pas part à ce mouvement, nous risquons d’être laissés de côté », explique au Financial Times Jesper Brodin, PDG d’Ingka, le plus grand franchisé de l’enseigne suédoise. Cette dernière espère ainsi concurrencer frontalement les plateformes déjà bien implantées dans la revente d’objets d’occasion.

Un fonctionnement simple et sécurisé

Sur IKEA Preowned, comme sur n’importe quelle autre plateforme de seconde main, les utilisateurs peuvent créer une annonce en téléchargeant des photos de leurs meubles ou objets décoratifs. Avec une description et un prix de vente. L’enseigne ajoutera automatiquement des informations supplémentaires, telles que les dimensions et le prix d’origine, grâce à l’intelligence artificielle.

Pour sécuriser les transactions, IKEA garantira une protection aux acheteurs. Les vendeurs auront le choix entre deux modes de paiement : un virement bancaire classique ou un bon d’achat IKEA, avec une prime de 15 % sur le prix de vente s’ils optent pour cette seconde option. IKEA n’a encore annoncé aucune date précise de lancement de IKEA Preowned en Belgique.