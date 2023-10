Ikea Belgique annonce un chiffre d’affaires record pour l’année 2023

Ikea Belgique a enregistré un chiffre d’affaires record au cours de son exercice 2023, atteignant 1,208 milliard d’euros, soit une hausse de 16% par rapport à l’année précédente, a annoncé jeudi son CEO lors d’une conférence de presse. Le géant de l’ameublement a vu ses ventes de Click & Collect presque doubler et prévoit d’investir 30 millions d’euros dans l’expérience client omnicanale en Belgique.

L’année 2023 s’est caractérisée « par d’importants défis économiques, notamment une inflation galopante et des coûts énergétiques élevés. Ces facteurs ont exercé une pression accrue sur les coûts opérationnels de l’entreprise, mais aussi sur les clients dont le pouvoir d’achat a été négativement impacté », a expliqué le CEO. L’entreprise est également parvenue à réduire son empreinte écologique de 28 %.

Les ventes de Click & Collect ont grimpé en flèche (+97%). Parallèlement, les ventes de cuisines ont affiché une croissance de 12%, tandis que les produits alimentaires ont connu une progression significative de 29%.

Réduction des prix

Depuis le 1er septembre, le groupe a réduit les prix de plus de 750 produits, principalement dans sa gamme la plus abordable. Les magasins ont accueilli 12,8 millions de visiteurs au cours de l’exercice précédent, soit un million de plus qu’un an auparavant. La grande majorité des clients (84%) des clients ont acheté de la nourriture au restaurant ou à la boulangerie lors de leur visite en magasin en 2023. Les restaurants ont vendu 2,2 millions de portions de boulettes, 2,2 millions de hot-dogs et 160.000 portions de moules.

Ikea Belgique mise, pour l’exercice 2024, sur le segment des cuisines et des solutions de rangement. Le groupe compte en outre allouer 30 millions d’euros à sa transformation omnicanale. L’enseigne investira notamment dans des systèmes de refroidissement et de chauffage renouvelables, dans son infrastructure de recharge pour véhicules électriques, ainsi que dans des solutions de casiers, rendant ses magasins accessibles en dehors des heures d’ouverture.

L’enseigne suédoise est présente en Belgique depuis 1984, avec des magasins à Anderlecht, Arlon, Gand, Liège, Wilrijk, Zaventem, Hasselt et Mons. Elle emploie près de 4.500 personnes.