IBA renoue avec les bénéfices en 2024

La société néo-louvaniste IBA, spécialisée dans les accélérateurs de particules, a renoué avec les bénéfices en 2024 et signé un chiffre d’affaires record, a-t-elle annoncé jeudi.

Ses ventes et prestations ont augmenté de 7% l’an dernier pour atteindre 498,2 millions d’euros, dont 242,1 millions d’euros (+1%) pour l’activité “protonthérapie” et 194,2 millions d’euros (+18%) pour l’activité “autres accélérateurs”.

La société néo-louvaniste a amélioré son bénéfice brut (à 166 millions d’euros, +23%) et sa marge brute (à 33,3% contre 28,8% en 2023). Son bénéfice d’exploitation récurrent avant intérêts et impôts (rebit) a atteint en 2024 17,3 millions d’euros, contre 6,4 millions d’euros en 2023, pour une marge rebit de 3,5%. IBA rapporte in fine un bénéfice net de 9,3 millions d’euros, contre une perte de 9,1 millions d’euros en 2023.

“IBA a réussi à atteindre son objectif d’accélérer la conversion du carnet de commandes dans toutes ses activités, en particulier celle des ‘autres accélérateurs'”, se réjouit son CEO, Olivier Legrain, cité dans un communiqué. “IBA est à un point d’inflexion et a démarré 2025 bien positionnée, avec un bilan sain, un carnet de commandes à un niveau record et un pipeline très actif. Les bases assurant la rentabilité à long terme et la création durable de valeur pour nos parties prenantes sont désormais en place et permettent à IBA de partager un objectif à un an et des perspectives à moyen terme actualisées”, ajoute le CEO.

IBA affiche un carnet de commandes “stable”, à un niveau “record” d’1,5 milliard d’euros, et s’attend à réaliser un rebit “d’au moins 25 millions d’euros pour 2025”. L’entreprise prévoit également d’atteindre une marge rebit d’environ 10% d’ici 2028.

Le conseil d’administration proposera le versement d’un dividende brut de 0,24 euro par action.