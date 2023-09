I-care s’offre Cepya Electronics

La société montoise I-care, leader mondial de « la santé des machines », grandit encore et s’offre Cepya Electronics, une entreprise namuroise spécialisée dans le développement et la production de cartes électroniques.

A l’aube de ses 20 ans qu’elle fêtera en 2024, la société montoise I-care s’offre déjà un beau cadeau d’anniversaire. Ce spécialiste de la maintenance prédictive des machines annonce en effet le rachat de Cepya Electronics, une entreprise namuroise spécialisée dans le développement et la production de cartes électroniques. Grâce à cette sixième acquisition en six ans à peine, I-care confirme ainsi sa stratégie d’intégration verticale et renforce sa position de leader mondial de la transformation digitale industrielle.

Que de chemin parcouru pour Fabrice Brion, fondateur et CEO d’I-care, depuis ses débuts dans le grenier de sa grand-mère à Quaregnon, dans le Borinage ! A l’époque, le jeune homme termine ses études d’ingénieur industriel et son promoteur de mémoire l’invite à se pencher sur la santé des outils industriels en développant un programme de maintenance prédictive. Le « Docteur House des machines », comme on le surnommera rapidement, n’en sortira plus et, quasiment 20 ans plus tard, I-care est devenu leader mondial dans son secteur avec un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros et plus de 700 collaborateurs répartis dans 12 pays.

Cette fulgurante ascension lui a d’ailleurs valu le titre de « L’Entreprise de l’Année » en 2020. Grâce à I-care, les machines du monde entier sont en effet plus sûres, plus productives et plus durables : ses solutions basées sur les données et l’intelligence artificielle prédisent les défaillances industrielles des mois, voire des années avant qu’elles ne se produisent.

Précieuse acquisition

Cette belle success story wallonne n’en finit pas de grandir et, aujourd’hui, c’est donc une nouvelle entreprise que le groupe I-care ajoute à son portefeuille déjà bien garni. Créée à Assesse en 2014, Cepya Electronics est une entreprise spécialisée dans le développement et la production de cartes électroniques, un composant indispensable à la transformation digitale des industries.

Ce nouvel investissement permettra à I-care de bénéficier d’un meilleur contrôle de la chaîne de production. « Plus qu’un partenaire stratégique, Cepya Electronics jouit d’une grande expertise dans la production de l’un des composants essentiel de la transformation digitale, explique le CEO Fabrice Brion. Renforcer son développement au sein de notre groupe est un pas essentiel pour soutenir la réindustrialisation de l’Europe et tendre vers l’objectif du Chips Act qui est de parvenir à 20% de parts de marché dans le secteur des puces électroniques d’ici 2030. »

I-care prévoit d’investir 2 millions d’euros supplémentaires dans Cepya Electronics. Son objectif est de doubler les capacités de production de son nouveau pôle pour devenir le premier fabricant belge d’objets connectés industriels.