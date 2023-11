I-care décroche un contrat avec AB InBev, le plus gros de son histoire

La société I-care, spécialisée dans la maintenance prédictive, annonce une collaboration unique dans un communiqué. Elle s’est en effet engagée auprès d’AB InBev pour offrir ses services de maintenance sur l’ensemble des sites de production du premier groupe brassicole mondial, répartis dans une cinquantaine de pays. Le contrat le plus important de l’histoire d’I-care.

Les machines du brasseur seront ainsi équipées de capteurs développés par la société montoise afin de détecter les pannes avant que celles-ci ne se produisent. AB InBev « renforce son expertise, grâce notamment à une prise de décisions fondées sur des données chiffrées, et maintient, ainsi, un haut degré de performances », souligne I-care.

Le montant exact du contrat n’a pas été dévoilé mais un porte-parole d’I-care a précisé que l’accord représentait 20% de la capacité de production annuelle de capteurs.

« Nous tenons à remercier AB InBev pour sa confiance. Nous sommes ravis de soutenir l’une des plus grandes entreprises mondiales dans sa volonté de développer en permanence des processus de production toujours plus efficaces, plus sûrs et plus durables « , a déclaré Joel Crawford, directeur des ventes chez I-care Reliability.

Objectif de croissance

Un contrat unique – le plus gros jamais conclu par I-care – qui démontre l’ambition du groupe. Celle de multiplier la taille d’I-care par cinq. Un solide défi. « Les innovations technologiques développées en interne rendent les industries plus efficaces et plus durables. Suite à notre levée de fonds de 50 millions d’euros l’année dernière, ce contrat unique avec AB InBev démontre que nous sommes sur la bonne voie », a ainsi conclu Fabrice Brion, Cofondateur et CEO d’I-care Group.

Fondée à Mons en 2004, I-care compte plus de 750 employés et des filiales dans 14 pays (Amérique, Europe, Asie-Pacifique), avec des clients dans plus de 55 pays. A l’aide de solutions basées sur l’intelligence artificielle, le groupe surveille en permanence les équipements industriels de milliers de clients (pour une valeur totale de 70 milliards d’euros) dans tous les grands secteurs industriels, notamment l’agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, l’énergie et les matériaux.