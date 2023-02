Heineken : un bénéfice à la fête

Le géant brassicole néerlandais Heineken a conclu 2022 sur un chiffre d’affaires en hausse, grâce à une augmentation des ventes et pas seulement à la courbe ascendante des prix. Son bénéfice était également à la fête.

Le brasseur a écoulé près de 257 millions d’hectolitres l’an dernier, soit 6,9% de plus qu’un an auparavant. Chaque hectolitre a en outre rapporté plus à Heineken compte tenu de la hausse des prix censée compenser les augmentations sur différentes étapes (emballage, matières premières, salaires…) auxquelles est confrontée l’entreprise. Il ressort également des résultats annuels de l’entreprise, publiés mercredi, que les clients se dirigent toujours plus vers les marques premium, comme Heineken, qui coûtent plus cher.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 34,6 milliards d’euros. Hors acquisitions et ventes, ce CA a crû de 19%. Le bénéfice net ajusté a augmenté de près de 31%, à 2,8 milliards d’euros. Le fait que Heineken a dû globalement payer moins d’impôts a contribué à ces résultats.