Hausse de 20% des faillites : l’horeca demande des mesures de soutien

Inquiète de l’augmentation du nombre de faillites dans le secteur de l’horeca depuis le début de l’année, la fédération wallonne du secteur appelle dimanche à l’adoption de quatre mesures pour soulager le secteur.

Dans un communiqué, la Fédération Horeca Wallonie demande d’abord au gouvernement l’adoption de règlementations « équitables et identiques » pour toutes les activités Horeca et partout afin d’éviter la concurrence déloyale.

Le secteur réclame aussi un taux réduit de TVA à 12% pour les boissons non alcoolisées consommées sur place, ainsi qu’une indexation et une extension de la réduction pour groupe cible existante aujourd’hui pour un maximum de cinq travailleurs à temps plein dans le secteur.

Enfin, les patrons du secteur aimeraient une extension des heures supplémentaires brutes-nettes de 360 à 450 pour les travailleurs fixes.

« Les chiffres de Graydon (sur les faillites) appellent à l’action. Ne rien faire et attendre le prochain gouvernement n’est vraiment plus une option pour nous. Avec Horeca Vlaanderen, Horeca Bruxelles et Comeos, nous proposons donc un paquet cohérent de mesures qui aideront efficacement ceux qui travaillent correctement aujourd’hui », estime Luc Marchal, président de la fédération HoReCa Wallonie.

Selon les derniers chiffrés fournis par Graydon, le secteur de l’hôtellerie et de la restauration a enregistré 1.386 faillites durant les neuf premiers mois de l’année, soit une augmentation de près de 20% par rapport à la même époque l’an dernier.