Halte aux cowboys d’Airbnb

C’est ce que réclament avec insistance les hôteliers d’Anvers, agacés par la faiblesse des taux d’occupation de leurs établissements.

Si ces taux sont encore acceptables le week-end, ils oscillent en revanche entre 47% et 61% durant la semaine, de sorte que les hôteliers commencent à tirer la langue.

En cinq ans, le nombre de chambres d’hôtel non occupées est passé de 4.400 à 6.700. Comment les remplir lorsque les congrès se font plus rares et que les téléconférences tendent à supplanter les voyages d’affaires? S’y ajoute, pour les touristes, la concurrence d’Airbnb. Officiellement, 1.942 logements sont actuellement offerts par la plateforme dans la cité scaldéenne, contre 1.494 cinq ans auparavant. Mais combien y en a-t-il en réalité? Personne ne sait.

Les contrôles sont trop peu nombreux, déplore Didier Boehlen, président de l’Antwerp Hotel Association qui, constatant que la Région et la Ville se rejettent mutuellement la responsabilité, estime que les “cowboys” du secteur peuvent opérer dans une quasi impunité.