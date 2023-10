Halloween fait exploser la culture des potirons en Belgique

Avec la popularité croissante d’Halloween, la culture des potirons en Belgique a connu un véritable essor ces 10 dernières années.

La fête d’Halloween, célébrée traditionnellement le 31 octobre, a gagné en popularité dans notre pays ces dernières années. Cela se reflète dans la culture des potirons, selon le site d’information agricole VILT.

Les chiffres de l’office européen des statistiques Eurostat montrent que la superficie consacrée à la culture des potirons en Belgique a plus que triplé au cours de la dernière décennie, passant de 200 hectares en 2014 à 700 hectares l’année dernière.

La superficie consacrée aux potirons a triplé

En tant que spécialiste des légumes frais, REO Veiling est la plus grande vente aux enchères de citrouilles du pays. En termes de volume, l’approvisionnement en citrouilles à la criée est passé de 800.000 kilos en 2020 à 1 million de kilos l’année dernière. « Nous vendons aux supermarchés, aux grossistes et aux marchands ambulants », explique à VILT Remie Dewitte, le directeur commercial de la coopérative de fruits et légumes. Il estime à 15 le nombre de fournisseurs de citrouilles de REO Veiling.

Halloween n’est pas étranger à cette évolution. « En effet, nous constatons une demande croissante de citrouilles plus grandes pour la décoration », explique Remie Dewitte. Il est toutefois difficile d’évaluer quelle proportion des citrouilles est destinée à la consommation et quelle proportion est utilisée comme décoration. « Mais la majorité de nos citrouilles est de toute façon destinée à la consommation. De plus, j’espère que leur chair évidée finit dans la soupe », dit-il.

Il existe de par le monde pas moins de 800 variétés de ce légume décliné en citrouille, potiron, potimaron, courge,…

Aussi en produits congelés

Outre les citrouilles destinées à la décoration, la vente de ces légumes à consommer est également en hausse. Le légume est produit non seulement pour le marché du frais, mais aussi pour l’industrie. Ainsi, plus de la moitié de la récolte est destinée à l’industrie des produits surgelés, rapporte VILT.

« L’élargissement de la gamme peut jouer un rôle à cet égard », affirme Dewitte. « Outre le potiron traditionnel Rouge Vif d’Étampes, une ancienne variété française, il existe aujourd’hui de nombreuses variétés alternatives, tels que les potirons Crown Prince (ou potirons à peau grise), la courge spaghetti sucrée ou la courge butternut”.

Une petite partie de la récolte est également utilisée pour la production de colorants pour des teintures, toujours selon VILT.

A l’origine de la citrouille vient d’Amérique du Nord, où les cucurbitacées, dont font partie les citrouilles, ont été cultivées pendant des milliers d’années par les peuples autochtones. On estime que la culture des citrouilles y a débuté il y a environ 5 000 à 7 000 ans. Il existe de par le monde pas moins de 800 variétés de ce légume décliné en citrouille, potiron, potimaron, courge,… La citrouille est un fruit du point de vue botanique, mais elle est souvent considérée et utilisée comme un légume dans le contexte de l’alimentation.