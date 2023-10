Grèves en vue chez Amazon dans plus de 30 pays pour le Black Friday

Un plan d’actions pour réclamer une augmentation salariale pour le personnel employé par le géant de l’e-commerce Amazon a été établi vendredi. Des grèves et manifestations devraient avoir lieu dans une trentaine de pays lors du Black Friday le 24 novembre.

Les derniers détails du plan d’actions ont été peaufinés vendredi à Manchester, lors d’une réunion organisée par Progressive International. Un porte-parole de cet organisme, qui réunit et mobilise des militants et organisations progressistes de gauche, a souligné que les résultats financiers d’Amazon démontraient que l’entreprise pouvait se permettre de payer un salaire décent à ses employés et négocier avec les syndicats.

Selon ce porte-parole, la journée d’actions du 24 novembre devrait être la plus grande jamais organisée, avec des grèves et manifestations au programme. Ce jour-là se tient le Black Friday, vaste événement commercial où les consommateurs peuvent profiter de réductions. Il s’agit d’un moment important pour les acteurs du commerce en ligne, alors que de nombreuses transactions ont lieu à ce moment-là.

Le syndicat britannique GMB a annoncé que plus d’un millier de ses membres basé sur un site d’Amazon à Coventry feront grève les 7, 8 et 9 novembre, ainsi que lors du Black Friday.

« Même si nous savons que nous avons encore du travail, nous sommes fiers des progrès engrangés », a réagi un porte-parole d’Amazon. « Nous avons créé des millions d’emplois corrects, tout en contribuant à créer et soutenir des centaines de milliers de petits commerces à travers le monde. Nous offrons d’excellents salaires et avantages sociaux, et fournissons un environnement de travail moderne et sûr », a-t-il assuré.