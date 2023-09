Grève dans le secteur automobile, pilier de l’économie américaine

Le secteur automobile, avec près de 10 millions d’emplois, est un acteur majeur de l’économie américaine qui risque de pâtir des effets potentiellement considérables de la grève lancée vendredi chez les trois principaux constructeurs.

« L’écosystème automobile génère annuellement 1.000 milliards de dollars pour l’économie américaine, soit près de 5% du Produit intérieur brut », affirme l’Alliance pour l’innovation automobile sur son site internet. Elle ajoute que le secteur employait directement, fin 2022, plus de 9,67 millions de personnes. L’Alliance, faisant référence à une étude de S&P Global Mobility, précise que 13,5 millions de nouveaux véhicules ont été vendus dans le pays en 2022. Cette année-là, le secteur a donné lieu à 96,6 milliards de dollars d’exportations via des ports et à 282 milliards d’importations. Et il a contribué à hauteur de 126,2 milliards de dollars aux caisses de l’Etat fédéral.

Le pays compte, au total, 284 millions de véhicules immatriculés dont 100,61 millions de voitures, 103,26 millions de monospaces, 59 millions de pickups et 15,73 millions de vans. La motorisation combustion/hybride reste très majoritaire avec 280,87 millions de véhicules, devant 2,14 millions d’électriques (EV). Cette branche profite de l’essor du constructeur Tesla, qui a produit 1,36 million d’EV dans le monde en 2022 (+47%). Son chiffre d’affaires a atteint 81,5 milliards de dollars (+51%) et son bénéfice net a plus que doublé, à 12,6 milliards.

D’après Kelley Blue Book, filiale de Cox automotive, le prix moyen d’un nouveau véhicule s’établissait à 48.334 dollars en juillet 2023 (+2,7% depuis début 2023). Pour les EV, il a continué de baisser, pour atteindre 53.469 dollars en juillet (61.000 en janvier) en particulier grâce aux aides et aux promotions.

Les investissements pour la transition électrique ont atteint 109,1 milliards de dollars entre 2018 et 2023, d’après le Centre pour la recherche automobile (CAR).

Selon le Bureau américain des statistiques, le salaire horaire moyen dans la fabrication ressortait en août 2023 à 27,99 dollars pour un travail hebdomadaire moyen de 44,3 heures.

Les « Big Three »

L’association AAPC, qui représente les trois grands constructeurs historiques – General Motors, Ford et Stellantis, surnommés les « Big Three » – affirme qu’ils contribuent à eux seuls à hauteur de 3% au PIB. Elle présente l’automobile comme le plus important secteur manufacturier du pays. Ces trois groupes aux racines à Détroit (Michigan) opèrent 60% des usines d’assemblage installées dans le pays. Ils ont annoncé au cours des six dernières années pour plus de 34 milliards de dollars d’investissements.

Ils sont visés depuis vendredi par une grève historique, dont « le plus gros risque en cas de prolongation est une dégradation de la chaîne d’approvisionnement et de la santé financière des fournisseurs », a commenté Garrett Nelson, analyste de CFRA.

General Motors emploie, d’après son site internet, 92.000 personnes aux Etats-Unis et gère près de 500.000 retraités. Il a versé pour 10,9 milliards de salaires imposables aux Etats-Unis. Il dispose de 120 sites, d’un peu plus de 4.000 concessionnaires et de plus de 5.700 fournisseurs auprès desquels il a dépensé 39 milliards de dollars en 2022. GM a livré 2,27 millions de véhicules aux Etats-Unis en 2022, de marques Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac. En 2022, son chiffre d’affaires a augmenté de 23% à 157 milliards de dollars et son bénéfice net a reculé de 1% à 9,9 milliards.

Ford, créé il y a 120 ans, emploie quelque 177.000 personnes dont 86.000 aux Etats-Unis et se présente comme le plus gros exportateur automobile américain. Il fabrique les marques Ford –notamment le pickup F-150, véhicule les plus vendus aux Etats-Unis depuis des décennies– et Lincoln. Près de 80% de ses véhicules sont assemblés aux Etats-Unis. Son bénéfice net a atteint 17,9 milliards de dollars en 2022, profitant notamment d’un gain comptable exceptionnel sur un investissement.

Stellantis: le groupe franco-italo-américain fabrique quatorze marques dont Ram Trucks, Jeep, Chrysler, Dodge, Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, Opel, Peugeot et Fiat. Il est implanté dans plus de trente pays et vend sa production sur plus de 130 marchés. Issu de la fusion entre Fiat-Chrysler et le Français PSA en 2021, il compte 264.000 salariés dans le monde. Il a enregistré en 2022 une seconde année de profits record, avec un bénéfice net de 16,8 milliards d’euros.

Les constructeurs étrangers

D’après Autos Drive America, qui représente les constructeurs étrangers, ils ont produit 4,4 millions de véhicules aux Etats-Unis en 2022. Leur volume de production a gonflé de plus de 85% au cours des vingt-cinq dernières années et ils ont investi plus de 100 milliards de dollars depuis six décennies, selon une étude de 2022 du cabinet Ernst and Young. Leur part dans la production aux Etats-Unis est passée de 1% en 1979 à 45% en 2022.

Les marques BMW, Kia, Honda, Lexus, Infinity, Mercedes, Mazda, Nissan, Toyota, Volvo, Volkswagen, Subaru, Hyundai, Acura disposent d’usines aux Etats-Unis. Leurs 65 modèles fabriqués sur le sol américain sont exportés vers plus de 130 pays dans le monde (695.000 véhicules exportés en 2022).

En 2022, ils employaient directement 156.000 personnes.