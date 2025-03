Gazelles Luxembourg 2025 – Ambassadrice pour les petites entreprises: MachineSight, un vision de pointe

Intégrateur en machine spéciale et en inspection visuelle automatisée, MachineSight développe ses solutions pour de nombreux secteurs dont le pharmaceutique, l’aéronautique et la sidérurgie.

Implantée à Marloie, MachineSight a été créée fin 2018 par Étienne Maréchal, Marc Lengelé et Pascal Suls. En l’espace de cinq ans, elle a enregistré une forte progression voyant sa valeur ajoutée grimper de 62.000 euros en 2019 à 945.000 euros en 2023. Derrière les chiffres qui valent à la jeune société le titre d’ambassadrice, se profile une solide équipe d’une petite trentaine de personnes. Notre Gazelle est spécialisée dans la conception et la réalisation sur mesure de machines intégrant de l’inspection automatisée.

“C’est ce qui nous distingue sur le marché, souligne Étienne Maréchal. L’essentiel des machines que nous concevons combinent automation et inspection visuelle. En pratique, cette dernière permet de contrôler la conformité des produits de nos clients. Nous intervenons sur l’ensemble de la chaîne de valeur et menons le projet de A à Z, de la conception à la mise en route de la machine chez le client. Celle-ci est d’abord montée dans notre atelier et testée avant l’installation définitive.”

Clients industriels

Pour la réalisation de ses équipements, MachineSight s’appuie sur une série de sous-traitants spécialisés ainsi que sur de multiples technologies qui lui permettent de répondre aux desiderata des clients. Des clients qui se recrutent dans l’industrie et, pour le moment, essentiellement en Belgique et au grand-duché de Luxembourg, même si la jeune entreprise a déjà décroché des contrats ponctuels en France, en Irlande, au Pays de Galles, en Allemagne, en Norvège ou encore en Pologne. Les secteurs dans lesquels elle est active sont principalement le pharmaceutique, l’aéronautique, la sidérurgie, l’agroalimentaire et l’automobile.

“L’IA nous permet de nous pencher sur des problématiques industrielles qu’on ne pouvait pas traiter auparavant.”

Spécialisée en sur mesure, MachineSight s’attelle également à développer des solutions plus standard qui vont lui permettre de générer des revenus récurrents. Elle présentera ainsi au prochain Salon international de l’aéronautique et de l’espace au Bourget en juin une cellule d’inspection robotisée à destination du secteur aéronautique.

Dès son lancement, MachineSight a intégré l’intelligence artificielle dans sa R&D ainsi que dans ses réalisations avec notamment l’utilisation du deep learning (apprentissage profond) appliqué aux processus industriels. “L’IA nous permet aujourd’hui de nous pencher sur des problématiques industrielles qu’on ne pouvait pas traiter il y a une quinzaine d’années, précise Étienne Maréchal. Nous intégrons le deep learning comme outil industriel dans les équipements.”

En développant des solutions de pointe associant automatisme et contrôle visuel, MachineSight améliore les processus de production de ses clients et répond également en partie à la difficulté que rencontrent parfois certains d’entre eux à dénicher les profils adéquats. Autant dire que notre Gazelle a encore devant elle de belles perspectives de croissance.