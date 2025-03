Gazelles Luxembourg 2025 – Ambassadrice pour les moyennes entreprises: Lapraille et Associés, une étude dynamique

Compétente sur l’ensemble de la province, l’étude des huissiers de justice poursuit sa croissance en misant sur de nouveaux services et sur l’innovation.

C’est en 2017 que Laetitia Lapraille a ouvert son étude et progressivement constitué une association d’huissiers de justice qui est aujourd’hui la première de la province. Ambassadrice des petites Gazelles l’an dernier, elle réitère son titre, mais dans la catégorie des moyennes entreprises.

“Trois huissiers ont rejoint l’association en 2023, souligne Laetitia Lapraille. C’est ce qui explique notre croissance. Aujourd’hui nous comptons une quarantaine de collaborateurs dont huit huissiers et sommes présents dans sept bureaux : Arlon, Neufchâteau, Étalle, Virton, Libramont, Bastogne et Saint-Hubert. En outre, nous avons développé un réseau de confrères permettant de garantir un service de qualité tant en Belgique qu’à l’étranger.”

Lapraille et Associés s’adresse aux professionnels comme aux particuliers ainsi qu’aux administrations publiques, prenant en charge les procédures amiables et judiciaires. Parmi lesquelles les saisies sont beaucoup moins fréquentes qu’on ne l’imagine.

“Etre huissier aujourd’hui nécessite de combiner la maîtrise du droit et de l’empathie.”

De nombreuses missions

Les missions qui sont dévolues aux huissiers de justice couvrent une large palette de services qui dépasse les recouvrements de créances éventuelles saisies, auxquelles cette profession est encore souvent associée. “En effet, nous proposons une large palette de services”, détaille Laetitia Lapraille. On peut ainsi mentionner la citation en justice, la rédaction et la signification d’actes, les constats, les ventes publiques, l’information juridique, les concours, etc.

Étude dynamique, Lapraille et Associés mise régulièrement sur de nouveaux services. Elle figure ainsi parmi les premiers huissiers de justice à avoir participé à auctionline.be, site d’enchères en ligne pour des ventes publiques supervisé par un huissier lancé il y a deux ans. “Les premiers biens vendus ont été des livres et une voiture de collection, ajoute-t-elle. La vente en ligne offre davantage de visibilité et de possibilités qu’une salle de ventes classique. Nous souhaitons développer ce service tant pour les ventes volontaires que pour les ventes liées à une faillite.”

L’association s’intéresse également aux potentialités que peut revêtir pour sa profession l’intelligence artificielle. “Nous avons développé en interne un ‘mini ChatGPT’ qui permet à l’ensemble des employés de poser différentes questions sur des thèmes bien précis et ainsi gagner du temps, explique l’administratrice. C’est un début. L’avantage ici est que toutes les réponses fournies sont sourcées.”

Sous l’impulsion de Laetitia Lapraille et d’une nouvelle génération, le métier d’huissier a modernisé son image en mettant l’accent sur la pédagogie et la communication. Être huissier aujourd’hui nécessite de combiner la maîtrise du droit et l’empathie. Deux qualités qu’illustre notre lauréate.