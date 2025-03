Gazelles Luxembourg 2025 – Ambassadrice pour les grandes entreprises: Solarec, une qualité au top

Lauréate à de multiples reprises, Solarec affiche son excellente santé tant sur son site historique de Recogne qu’à Baudour, où elle produit de la mozzarella.

Après avoir décroché le titre d’ambassadrice en 2023 et 2024, Solarec réussit la passe de trois. Filiale commerciale et industrielle de la coopérative La Laiterie des Ardennes, Solarec transforme chaque année plus d’un milliard et demi de litres de lait auprès de 1.950 producteurs de La Laiterie des Ardennes répartis sur l’ensemble du pays ou apportés par trois actionnaires minoritaires de Solarec.

Elle produit à Recogne poudre de lait, beurre, lait UHT, lactosérum, etc., ainsi que du fromage dans son usine de Baudour où elle est active depuis 2021 avec une production de 32.000 tonnes par an de mozzarella. “Pour l’avenir, nous avons en réflexion une seconde ligne de fromage pour nous désensibiliser à la poudre de lait et nous venons d’investir dans deux segments à valeur ajoutée : une gamme de crème food service & culinaire et le WPC (“whey protein concentrated” ou concentré de protéines de lactosérum, ndlr).”

Plus haute valeur ajoutée

Cette diversification fromagère opérée il y a cinq ans s’inscrit dans la politique de Solarec d’étoffer son offre avec davantage de produits à plus haute valeur ajoutée. À l’exception de sa propre marque de lait estampillée Véritable Lait d’Ardenne – “le seul lait 100% belge et 100% équitable”, souligne Louis Ska –, l’entreprise ardennaise se concentre essentiellement sur le marché B to B.

Tant sur le plan national qu’international. Solarec, qui emploie quelque 600 collaborateurs et qui a réalisé en 2023 plus de 800 millions de chiffre d’affaires, exporte ainsi dans plus de 80 pays dont l’Asie qui représente son premier marché à l’exportation devant l’Europe. Depuis septembre 2023, elle est présente sur la plateforme d’enchères Global Dairy Trade, créée en 2008 par la coopérative néo-zélandaise Fonterra. “Cela nous a permis d’accroître notre notoriété et de développer de nouveaux marchés, ajoute l’administrateur délégué. Par ailleurs, nos produits se distinguent sur le marché par leur qualité. Nous constatons régulièrement que les clients dans le monde entier acceptent de payer un prix parfois plus élevé parce qu’ils sont certains de recevoir toujours un produit de très grande qualité et qu’ils peuvent eux-mêmes mettre en œuvre sans soucis.”

“Depuis 2024, nous constatons l’émergence de nouveaux exportateurs russes ou chinois qui ‘cassent’ les prix.”

“Élément neuf depuis 2024, nous constatons l’émergence de nouveaux exportateurs russes, biélorusses ou chinois qui ‘cassent’ les prix, poursuit-il. C’est le cas avec la poudre de lait. C’est pourquoi nous avons décidé de nous recentrer en partie sur l’Europe et poursuivre notre diversification avec des produits à plus haute valeur ajoutée. En veillant toujours à avoir une qualité irréprochable.” Une recette gagnante qui contribue au succès de Solarec année après année “mais qui ne serait pas possible sans le travail quotidien et les performances de l’ensemble du personnel”, conclut Louis Ska.