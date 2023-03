Gazelles Hainaut 2023 – Moyennes entreprises| SD-Europa: le messager durable

Branche transport de SD-Group, SD-Europa s’est positionnée dans des secteurs de niche pour lesquels elle fournit un service de livraison de palettes et colis partout dans le Benelux en 24 heures.

“ Nous sommes le prestataire de valeurs ajoutées, explique Christophe Gaillard, CEO. Nous assurons des services de distribution au départ de nos huit dépôts et de notre hub situé à Mollem (Asse). Nous effectuons également du transport international dans les pays voisins que sont la France, l’Allemagne et la Grande-Bretagne. SD-Europa s’est spécialisée dans des secteurs de niche: le livre, le luxe, la santé-beauté, le textile, la pharmacie. Pour le livre, par exemple, nous sommes le leader du marché. En d’autres termes, nous assurons la distribution des livres partout: de la grande surface aux librairies en passant par les détaillants de presse. Cela demande un réel savoir-faire et un haut niveau d’exigence de notre qualité: il faut que lors de la sortie d’un nouvel Astérix, par exemple, on puisse le trouver partout le même jour. C’est l’un de nos points forts, nous pouvons à la fois assurer des livraisons régulières mais également répondre à des pics, sans problème.”

Dernier kilomètre vert

SD-Europa est devenue un one-stop-shop pour ses clients en leur offrant la possibilité de livrer aussi bien une palette qu’un simple colis. En outre, notre Gazelle est également spécialisée dans la livraison en centre-ville qui s’apparente souvent à un casse-tête logistique. C’est le fameux last mile ou dernier kilomètre. Pour celui-ci, SD-Europa s’est associée à Bruxelles avec une coopérative cyclo-logistique. “Pour être gagnante, la démarche du développement durable doit être collaborative, enchaîne Christophe Gaillard. Ce partenariat nous permet d’offrir un service pérenne. La majorité de nos livraisons est effectuée par vélo, le reste avec des véhicules CNG (gaz naturel comprimé). Et nous compensons ces émissions par l’achat de licences vertes. Résultat: nous avons supprimé plus de quatre véhicules polluants et toutes nos livraisons pour Bruxelles ont atteint en 2022 l’objectif de zéro émissions de CO2! Nous développons également ce service à Gand et Anvers et allons prochainement le lancer à Liège.”

Entre 2017 et 2021, SD-Europa a vu sa valeur ajoutée multipliée par 10, passant de 200.000 euros à plus de 2 millions. Ces dernières années, elle a enregistré une progression à deux chiffres que le CEO attribue à un savoir-faire unique grâce à la force de son réseau, l’implication de ses équipes, la possibilité de livrer aussi bien palettes que colis et la mise en route d’un nouveau système informatique qui, entre autres, renseigne plus précisément le client du moment de la livraison. Sans oublier la responsabilité sociétale des entreprises qui est devenue un axe incontournable pour SD-Europa. “Nous sommes totalement impliqués dans la démarche de développement durable, confirme Christophe Gaillard. Nous ne sommes pas là pour lancer une opération du type étoile filante marketing. Nous sommes cohérents. De toute manière, dans notre secteur plus que dans d’autres, nous devons être des acteurs moteurs du changement avec et pour nos clients.”