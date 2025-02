Gazelles Bruxelles 2025 – Ambassadrice pour les petites entreprises: ZappTax, détaxe gagnante

Avec son système innovant de détaxe agréé par les autorités fiscales et douanières, ZappTax est déjà active en Belgique, France et Espagne.

Fondée en 2017 par Jean-Marie Wodon et Thomas Roussarie, ZappTax propose une application de détaxe éponyme permettant aux personnes résidant hors de l’Union européenne de récupérer la TVA pour leurs achats réalisés au sein de cette dernière. “Trois conditions sont nécessaires afin de bénéficier de ce droit, souligne Jean-Marie Wodon. D’abord, résider en dehors de l’UE, quelle que soit votre nationalité. Ensuite, sortir de celle-ci avec l’ensemble des produits que vous détaxez dans les trois mois qui suivent vos achats. Et enfin, dépenser un montant minimum qui varie selon les pays.”

Jusqu’à l’arrivée de ZappTax, les touristes et expatriés hors UE pouvaient soit effectuer eux-mêmes les démarches pour être remboursés de la TVA, soit utiliser les services d’un intermédiaire appelé opérateur de détaxe qui prend alors une commission au passage. L’idée de ZappTax est née dans l’esprit des deux fondateurs alors qu’ils étaient expatriés à Chongqing et effectuaient régulièrement des aller-retours entre la Chine et l’Europe, découvrant ainsi comment fonctionnait la détaxe et la “paperasserie” qu’elle occasionnait.

100.000 utilisateurs

L’idée leur est donc venue de simplifier le processus tant pour l’acheteur que pour le vendeur. En pratique, ZappTax réalise une double vente : “Le voyageur achète un produit dans une boutique qui pratique la détaxe et demande une facture libellée au nom de ZappTax, puis la fait valider à la douane lorsqu’il quitte l’UE avec ses achats, détaille Jean-Marie Wodon. Enfin, il prend une photo de cette facture et nous l’envoie au nom de ZappTax ; nous lui remboursons alors la TVA moins une commission de l’ordre de 15%. Les avantages de ce système sont sa simplicité et sa rapidité. En outre, ZappTax est applicable aussi bien dans les boutiques classiques que dans le commerce en ligne. Enfin, nous avons mis en place un service d’assistance téléphonique disponible 7j/7 et 24h/24. Ce service est très important car il rassure le client tout au long du processus, de l’achat au remboursement sans oublier le passage en douane.”

Imaginée au départ pour les touristes chinois qui constituent, avec les Américains, le plus grand contingent de touristes hors UE, ZappTax s’est d’abord, et rapidement, développée avec les expatriés. “C’est un effet de la crise sanitaire, précise Jean-Marie Wodon. Durant cette période, ce sont surtout les expatriés qui ont voyagé. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous avons 100.000 utilisateurs, dont 95% d’expatriés. Mais notre objectif est, dans les mois qui viennent, de développer ZappTax auprès des touristes voyageant notamment en France et en Espagne, qui sont les deux premières destinations touristiques mondiales.