Gazelles Bruxelles 2025 – Ambassadrice pour les moyennes entreprises: RealDev, des solutions complètes et innovantes

Active dans la “smart industry”, RealDev poursuit sa croissance en se développant de plus en plus en Flandre, ainsi qu’à l’international.

Lauréate dans la même catégorie l’an dernier, RealDev reconduit donc son titre d’ambassadrice et “consolide sa position de leader sur le marché de la smart industry“, comme le souligne son COO, Younes Boukamher.

Fondé en 2014, ce bureau d’ingénierie et gestion de projets conçoit et développe des solutions sur mesure destinées à améliorer les performances de ses clients. Des clients que l’on retrouve essentiellement dans l’industrie, notamment pharmaceutique. Les compétences de ses équipes recouvrent une large palette d’expertises diverses qui vont des contrôles de processus avancé aux analyses de données, en passant par des solutions digitales, de l’automation, de la robotique ou encore de l’intelligence artificielle.

“La diversité des défis que nous avons à relever chez nos clients est un atout pour recruter de nouvelles compétences, souligne le COO. Par ailleurs, nous sommes attentifs non seulement à développer notre expertise et nos connaissances technologiques, mais également à créer un environnement de travail accueillant pour nos collaborateurs et collaboratrices.”

De l’étude à l’intégration

RealDev ne se contente pas de proposer des solutions à ses clients, mais participe dorénavant davantage à leur implémentation dans les processus de production. “Nous nous positionnons de plus en plus comme un acteur clé en main, allant au-delà du simple bureau d’études, poursuit Younes Boukamher. Nous réalisons non seulement des études, mais aussi des intégrations, offrant une approche complète de A à Z. Ainsi, nous avons réorganisé nos opérations afin d’optimiser nos processus et de proposer une gamme de prix plus compétitive et avantageuse pour nos clients. De plus, nous intégrons davantage l’intelligence artificielle dans nos méthodes de travail afin d’améliorer notre efficacité. Enfin, nos processus de recrutement pour attirer des talents de qualité ont été revus, ainsi que les parcours d’évolution interne afin de favoriser leur épanouissement et leur progression au sein de notre entreprise.”

Une approche qui se révèle fructueuse au vu des résultats engrangés au fil des années, et qui vaut à notre Gazelle de nouveaux lauriers. RealDev compte actuellement quelque 70 collaborateurs qui se répartissent, outre les quartiers généraux situés sur le plateau du Heysel, entre Wavre, Liège et Montpellier. Elle entend cette année poursuivre son développement en Flandre avec l’ouverture de nouveaux bureaux, ainsi qu’en France avec un déploiement à Lille. Au-delà de ses activités professionnelles, RealDev est également pleinement active dans le sport depuis la nouvelle saison 2024 avec le futsal, et plus précisément le RealDev Vilvoorde.

“Nous promouvons dans et avec ce club des valeurs communes à l’entreprise et en outre, nous utilisons l’IA afin d’améliorer nos performances et nos résultats”, ajoute Younes Boukamher. Avec, pour le moment, le même succès puisque le club évolue actuellement en tête de la division 2.