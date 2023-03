Chaque année, Trends-Tendances attribue à des entreprises en forte croissance des titres d’ambassadrice Trends-Gazelles par province et par catégorie (grande, moyenne, petite). Mais outre les trois Gazelles ambassadrices, nous mettons également à l’honneur dans chaque catégorie une Gazelle qui témoigne du dynamisme et de la diversité locale. Pour la Région bruxelloise, nous avons sélectionné Jette Clean (grande), Wikitree (moyenne) et Indiandribble (petite).



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Fondée en 1992, Jette Clean propose, dans toute la Belgique, une palette de services qui s’étend du “cleaning” au “facility management”.

Lauréate en 2005 dans la catégorie des petites Gazelles bruxelloises, Jette Clean figure aujourd’hui au top de notre classement des grandes entreprises. C’est en 1992 qu’Ali Sezer pose les fondations de Jette Clean. Au fil des années et d’une croissance régulière, la société est devenue un acteur majeur dans le secteur du nettoyage en Belgique.

“Nous avons aujourd’hui la structure d’une grande entreprise tout en ayant conservé un esprit familial, précise Burak Sezer qui a rejoint la société familiale il y a une dizaine d’années, avec son frère Baybora. C’est très important pour nos clients car ils savent que nous sommes disponibles à tout moment et extrêmement réactifs pour résoudre leurs problèmes.”

En l’espace de 30 ans, Jette Clean a étendu ses activités à l’ensemble du pays. Elle est présente dans les bureaux, shoppings, industries, gares, aéroports, institutions publiques, etc. De plus, elle a considérablement étoffé la gamme des services proposés. “Nous offrons tout ce qui est soft facilities, poursuit Burak Sezer. Tels que le nettoyage, les hommes à tout faire, la réception, la gestion opérationnelle des contrats de nos clients, ainsi que la restauration et la sécurité, assurés par le biais de partenaires cadres. Les services sont adaptés à chaque client.”

Jette Clean s’est également lancée depuis quelques années dans une digitalisation poussée qui lui permet de tenir en permanence les clients informés des prestations fournies avec des rapports d’évaluation réguliers, photos à l’appui. L’offre de Jette Clean a séduit le marché. En témoigne la progression de son chiffre d’affaires, passé de 31 millions d’euros en 2017 à plus de 48 millions en 2021. Au total, notre Gazelle emploie 2.500 collaborateurs.

“Nous sommes heureux de cette croissance mais il nous est plus important de fidéliser nos clients avec la qualité de nos services que de vouloir en gagner de nouveaux à tout prix”, conclut Burak Sezer.

Wikitree développe des solutions innovantes à destination des professionnels du secteur de l’assurance avec notamment son WikiDesk et sa plateforme WIS.

Coopérative créée en 2011, Wikitree est active dans le secteur financier. “L’idée était d’apporter une approche différente plus qualitative que quantitative au secteur financier après la crise qui l’avait frappé, rappelle Philippe Afendulis, fondateur et administrateur délégué. Les institutions financières étaient alors soumises à de nouvelles régulations et c’est dans ce cadre que nous sommes intervenus afin de les aider à exploiter leurs datas.”

En 2017, Wikitree oriente ses activités à 100% sur le secteur de l’assurance. Elle compte alors six personnes contre 89 aujourd’hui. Une remarquable croissance qui s’explique par le développement d’outils qui ont répondu à des besoins des courtiers.

Philippe Afendulis, Administrateur Délégué Wikitree © NARA PRESS

Parmi les premiers services proposés par Wikitree figure le WikiDesk. “Nous apportons un support aux courtiers, poursuit Philippe Afendulis. Notre équipe de professionnels en assurances répond aux appels de leurs clients et gère leur back-office sept jours sur sept et 24 heures sur 24. Nous sommes agréés par la FSMA pour la gestion de ces actes d’intermédiation pour le compte des courtiers. Cela permet à ces derniers de se concentrer davantage sur leur métier.” Parallèlement, Wikitree a développé WIS qui analyse les offres d’assurances disponibles sur le marché.

“WIS a pour objectif d’apporter de la transparence par rapport aux offres afin de mieux informer les utilisateurs ainsi que le secteur, détaille Philippe Afendulis. Cette plateforme analyse en temps réel plus de 2,8 millions de données (conditions et critères des différents contrats d’assurances) en permanence. Au final, une analyse complète qui met en avant les points forts et les points faibles des différents contrats, les points couverts et ceux qui ne le sont pas, est fournie aux courtiers et compagnies. Les premiers peuvent alors proposer les meilleurs contrats et les secondes mieux se positionner par rapport à la concurrence.” Wikitree continue par ailleurs à innover puisqu’elle vient de lancer Hibroker, qui permet aux particuliers d’avoir accès à l’information concernant leurs assurances.

Agence de communication, Indiandribble a débuté avec l’activation de marque avant d’élargir son action avec un triptyque basé sur le contenu, la communauté et la culture.

Indiandribble fête ses 10 ans cette année. C’est en 2013 que Bernard Polet et Steven De Beukeleer fondent la société dont le nom provient d’une technique de hockey maîtrisée au départ par les Indiens, particulièrement difficile à contrer. “Elle est apparue aux Jeux olympiques de Melbourne et a dérouté les autres équipes, précise Roel Verhavert, managing director, qui a rejoint l’agence de communication en 2019. Celui qui l’utilise a toujours une longueur d’avance sur les autres et c’est ce que nous efforçons d’accomplir chaque jour.”

Roel Verhavert, Managing Director Indiandribble © pg

A l’origine, Indiandribble était axée sur la brand activation, notamment au travers d’événements. Mais en 2020, avec la crise sanitaire, le secteur événementiel se retrouve à l’arrêt et Indiandribble, qui compte alors une demi-douzaine de personnes, également.

Lire aussi | Le secteur de l’événementiel demande des mesures de soutien supplémentaires

“Nous n’avions plus de travail du jour au lendemain, confie Roel Verhavert. Nous avons alors regardé quels étaient les talents des membres de l’équipe et comment nous pourrions les utiliser afin de rebondir. Car au-delà d’une action autour d’une marque, il faut également du contenu. Or, nous avions en interne des personnes qui maîtrisaient la vidéo, la photographie, l’écriture, etc. Nous avons donc réfléchi de quelle manière nous pourrions utiliser ces compétences pour développer une communauté et une culture autour d’une marque.”

C’est ainsi qu’Indiandribble a réorienté ses activités selon trois axes: contenu, communauté et culture. Avec succès puisque la société emploie actuellement une vingtaine de collaborateurs et va prochainement déménager dans des bureaux plus grands. Ces trois dernières années, l’agence est également devenue plus bruxelloise, plus francophone et plus diversifiée. Tant au sein de son effectif que dans sa clientèle où l’on retrouve aussi bien une marque de chips qu’un festival, un constructeur automobile ou une agence touristique.