Chaque année, Trends-Tendances attribue à des entreprises en forte croissance des titres d’ambassadrice Trends-Gazelles par province et par catégorie (grande, moyenne, petite). A Bruxelles, dans la catégorie «moyennes entreprises », Ilonato s’est démarquée. Derrière cette entreprise se profile le premier BigMat lancé à Bruxelles. Inauguré en 2017 à Haren, il a enregistré une forte progression ces dernières années.



En ouvrant le BigMat Haren, Christian Gokinan n’imaginait pas en 2017 qu’il allait connaître une telle croissance en l’espace de cinq ans. “Je prévoyais d’atteindre ces objectifs en 10 ans, confie-t-il. Plusieurs raisons expliquent ces résultats. D’abord, la notoriété de la marque BigMat, présente dans de nombreux pays. En Belgique, jusqu’à présent, elle était seulement active en Wallonie avec 25 points de vente. L’attrait de la nouveauté a joué. Ensuite, l’énergie que toute l’équipe a mise dans le projet dès le début a porté ses fruits. Enfin, la crise sanitaire a également contribué à notre croissance. De nombreux particuliers, se retrouvant confinés, en ont profité pour effectuer des travaux chez eux.” Des particuliers auxquels il convient d’ajouter les professionnels. Les premiers représentant 30% des ventes contre 70% pour les seconds.

BigMat propose une large gamme de matériaux de construction. Ses produits recouvrent aussi bien le gros œuvre que les travaux de finition. S’il est le premier BigMat à ouvrir ses portes en Région bruxelloise, le pari était loin d’être gagné. Situé à proximité du siège de l’Otan, l’enseigne n’est pas implantée sur un axe de grande circulation et semble un peu perdue dans une petite rue. “Nous avons beaucoup travaillé sur le marketing et la communication afin de nous faire connaître, reprend Christian Gokinan. Aujourd’hui, nos clients proviennent de Bruxelles ainsi que de sa périphérie. La qualité de nos conseils et services a fidélisé la clientèle et le bouche à oreille demeure notre meilleure publicité.”

Projets d’extension

Le chiffre d’affaires réalisé par notre lauréate témoigne de sa progression rapide. En 2017, il s’élevait à 1,4 million d’euros et en 2022 naviguait à hauteur de 25 millions d’euros. Depuis 2019, il progresse chaque année de 50% dépassant donc l’inflation des prix de matériaux qui tournait autour de 15% ces deux dernières années. Et les premiers mois de 2023 semblent particulièrement prometteurs en termes de croissance. Cette dernière est, selon le directeur du BigMat Haren, favorisée par la récente fermeture du Makro à Machelen qui drainait une belle affluence, sans oublier la météo actuelle assez clémente et donc favorable au secteur de la construction.

Au départ, le BigMat Haren s’étendait sur 3.600 m2. Début 2020, ce sont 12.000 m2 supplémentaires qui ont permis à la Gazelle de stocker davantage de matériaux et de pouvoir ainsi répondre à une demande accrue durant la crise sanitaire. Aujourd’hui, l’entreprise se sent de plus en plus à l’étroit dans ses murs et Christian Gokinan songe à agrandir l’espace avec notamment une ouverture sur la chaussée de Haecht toute proche offrant ainsi davantage de visibilité à son magasin. Et, dans la foulée, permettre à notre Gazelle de continuer à galoper vers le succès.