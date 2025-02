Gazelles Brabant wallon 2025 – Ambassadrice pour les petites entreprises: Multimedian

Spécialisée en optimisation d’infrastructure réseau, Multimedian équipe les établissements scolaires en Wallonie et à Bruxelles.

Cinquième en 2024, Multimedian décroche cette année le titre d’ambassadrice récompensant une croissance qu’elle confirme année après année depuis sa création en 2013 par Yannick Van Schooten.

Basée au cœur de Nivelles, Multimedian est principalement active dans le monde scolaire où elle fournit une palette complète de services IT. En l’espace de 10 ans, elle a déjà travaillé pour quelque 300 écoles réparties sur l’ensemble de la Wallonie et Bruxelles.

“Nous sommes partenaires du SeGEC (Secrétariat général de l’enseignement catholique) depuis 2020, explique Yannick Van Schooten. Ce partenariat a boosté notre croissance. Nous fournissons aux écoles un soutien technique pour les audits de réseau et la gestion du hardware. En d’autres termes, après un audit complet du parc informatique, nous analysons d’abord le type de connexion, les performances du réseau, la vitesse de chargement et la sécurité. Ensuite, sur base de l’audit, nous proposons, en fonction des besoins spécifiques de l’établissement, l’installation d’une solution de câblage structuré ou de Wifi Pro. Enfin, nous garantissons un service maintenance à la demande assuré par nos techniciens qualifiés.”

Solutions sur mesure

L’offre de services de Multimedian a séduit de plus en plus d’établissements scolaires grâce aux tarifs compétitifs qu’elle propose ainsi qu’à son approche pointue des besoins de chaque établissement. “Chacun d’entre eux est différent et nécessite de fournir des solutions sur mesure, poursuit Yannick Van Schooten. Nous nous démarquons sur le marché grâce à nos équipes de techniciens et à l’expertise que nous avons développée en matière de connectivité et plus largement dans les télécoms.”

Outre l’optimisation d’infrastructure réseau qui constitue son cheval de bataille, Multimedian fournit divers services informatiques complémentaires comme la cybersécurité et le backup, des serveurs sur mesure, la gestion de valves numériques, des solutions de téléphonie, des abonnements mobiles, des solutions audios, l’étude acoustique des bâtiments ainsi que la vente de matériel IT.

Autant de services informatiques que notre lauréate fournit aux écoles mais également aux ASBL et PME. “Étant nous-même une PME, nous abordons ce marché en comprenant bien les besoins des ‘petites’ structures, souligne Yannick Van Schooten. Nous pouvons leur fournir un service complet et répondre à toutes leurs demandes. Que ce soit la réalisation d’un site internet ou des développements et applications sur mesure.”

Multimedian collabore également avec la société PVS de Hasselt et sa marque Audac qui comprend une gamme étendue de produits audio permettant de créer des ambiances sonores pour un large éventail de secteurs d’activité tels que bars & restaurants, magasins, hôtels, bureaux, salles de concert, discothèques, etc. Lui ouvrant ainsi de nouveaux marchés à explorer et à développer.

