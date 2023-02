Gazelles Brabant wallon 2023 – Moyennes entreprises| Marketing qualitatif et interactif: Qualifio

Fondée au début des années 2010, Qualifio développe un logiciel “SaaS” permettant aux équipes marketing de grandes marques et groupes médias d’engager et de fidéliser leur audience en ligne.

“ Nos clients utilisent Qualifio pour identifier de nouveaux prospects, engager leurs clients et les récompenser pour toutes les interactions qu’ils nouent avec leurs marques, explique d’emblée Quentin Paquot, administrateur délégué de l’entreprise. Dans cette optique, nous proposons deux modules complémentaires et simples d’utilisation. Le premier, baptisé Qualifio Engage, permet de créer et publier plus de 50 formats interactifs (quiz, concours, enquêtes, tests, jeux animés, etc.) sur un site web, les réseaux sociaux ou les applications mobiles, et ce à des fins d’engagement. Le second, Qualifio Loyalty, lancé en 2021, est axé sur la fidélisation des consommateurs. Tout en sachant que la fidélité n’est pas exclusivement liée à l’achat. Nos clients peuvent renforcer les liens avec leurs clients au travers de programmes sur mesure assortis de récompenses lors de la visite du site web, l’inscription à une newsletter, la participation à un jeu, etc.”

La mise en place progressive du règlement général sur la protection des données (RGPD) a donné un coup de boost à Qualifio. “Ce règlement a clairement constitué une prise de conscience auprès des entreprises, confirme Quentin Paquot. Pour nombre d’entre elles, il a fallu recommencer à zéro et repenser leur stratégie en fonction des nouvelles règles. Nos outils ont permis de les aider à collecter et qualifier leurs données afin qu’elles soient conformes au RGPD.”

Implantée à Louvain-la-Neuve, la société fondée par Olivier Simonis et Serge Rapaille ciblait à l’origine les médias. Un choix naturel vu le parcours respectif du duo dans l’univers de la communication: le premier chez l’éditeur Rossel, le second à la régie publicitaire RMB. Progressivement, Qualifio a élargi son portefeuille clients avec les grandes marques B to C dans le retail et l’e-commerce, les FMCG (fast moving consumer goods, les biens de consommation à rotation rapide), la finance et les assurances, l’automobile, le divertissement ou le sport, qui représentent dorénavant la majorité de ses ventes. Actuellement, plus de 400 clients sont abonnés à sa plateforme.

Croissance à l’international

Des clients en Belgique mais aussi en Europe et au-delà. Car notre ambassadrice n’a pas attendu longtemps avant de s’aventurer hors de nos frontières. Dès 2011, elle ouvre un bureau à Paris, suivi quelques années plus tard d’un autre aux Pays-Bas et un en Espagne. “Ce fut la première étape de notre croissance, souligne Quentin Paquot. En 2017, nous avons finalisé une levée de fonds afin d’accélérer notre développement à l’international. Le troisième chapitre de notre histoire s’est écrit durant la crise sanitaire où nous avons remis le bateau à l’équilibre et sommes devenus rentables. Et aujourd’hui, nous entrons dans la quatrième phase, celle de la croissance de notre produit et des développements vers le Royaume-Uni et l’Allemagne”. Qualifio emploie actuellement près de 80 personnes et est toujours en quête de collaborateurs pour accompagner son développement.