La maison mère d’Inno va vendre les magasins belges

Le groupe allemand de grands magasins Galeria se prépare à vendre sa filiale belge Inno. C’est ce qu’écrit le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung ce mardi. L’annonce officielle interviendrait avant la fin de cette semaine.

Inno possède 16 magasins en Belgique et emploie un millier de personnes, a annoncé plus tôt cette année la filiale belge de Galeria. Elle a renoué avec les bénéfices l’année dernière (2,6 millions d’euros) et est en train de convertir ses magasins en magasins plus haut de gamme.

Vente d’Inno

Selon la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Galeria a déclaré plus tôt qu’elle comptait sur une recette de vente « au milieu d’un montant de million à deux chiffres », c’est-à-dire dans une large fourchette de 50 millions d’euros.

La majeure partie du produit de la vente irait à l’État allemand, rappelle le journal. Ce dernier est venu à la rescousse de Galeria avec des aides publiques lorsque le groupe était en difficulté financière. En mars, les créanciers ont approuvé un plan de sauvetage pour Galeria. Ce plan prévoyait la suppression de plus de 4.000 des 17.000 emplois du groupe et de 47 de ses 129 grands magasins. Inno n’a pas participé à cette restructuration.