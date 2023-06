Le tsunami de faillites post-covid n’a pas eu lieu. Au contraire, pourrait même-t-on dire. Les entreprises belges ont fait preuve de résilience. Quelques portraits le démontrent. Voici donc la société de box repas Fresheo et dont Marvin Ndiaye, le patron de 26 ans, dirige aujourd’hui une centaine d’employés et vise les Etats-Unis.

Au départ, il rêvait d’ouvrir un restaurant. C’était en 2016 et Marvin Ndiaye venait de terminer ses études à l’école hôtelière de Namur. Mais pour ouvrir un restaurant, il faut beaucoup d’argent. Le jeune homme n’en a pas et il décide de cultiver son savoir-faire d’une autre manière. Après quelques mois passés comme chef de cuisine dans un établissement, il décide de se lancer dans la préparation de plats équilibrés. Il aménage le garage familial et fait connaître sa nouvelle activité de traiteur sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a pas de meilleure pub qu’un client content!”

“Je suis un enfant d’internet, commente le jeune chef. J’ai grandi avec les réseaux sociaux et j’ai toujours posté mes menus sur Facebook avec des vidéos et, bien sûr, les retours client. Mon projet s’est construit avec beaucoup d’humain. Il n’y a pas de meilleure pub qu’un client content!”

Lancée en octobre 2018, l’aventure Fresheo décolle immédiatement. Marvin Ndiaye se distingue sur le marché de l’alimentation avec des plats sains qui privilégient les produits locaux à 80% dans leur composition. Les recettes sont variées et les barquettes sont livrées à domicile selon le principe de l’abonnement. Chaque semaine, le client choisit sur le site web les plats préparés qu’il veut déguster la semaine suivante (quatre au minimum), ce qui permet à l’équipe en cuisine de gérer les stocks de manière optimale, sans le moindre gaspillage.

Objectif USA

En moins de cinq ans, Marvin Ndiaye a réussi l’exploit de transformer son modeste service traiteur en une véritable success story. Plus d’un demi-million de plats ont été livrés depuis le début des activités et l’entrepreneur a naturellement quitté son garage pour un nouvel atelier de 1.000 m2 à Floreffe, non loin de l’école hôtelière qui l’a formé.

Aujourd’hui, Fresheo distille ses repas dans toute la Belgique à un rythme de croisière qui atteint désormais entre 8.000 et 10.000 plats préparés par semaine. Marvin Ndiaye n’est évidemment plus seul à la barre: le chef n’a jamais cessé d’engager du personnel et il compte aujourd’hui une petite centaine d’employés.

Portée par un chiffre d’affaires de 2,75 millions d’euros en 2022, la société Fresheo voit grand et nourrit même des ambitions internationales. Au début de l’année prochaine, Marvin Ndiaye partira à l’assaut des Pays-Bas avec une offre similaire qui se limitera, dans un premier temps, aux grandes villes proches de la frontière.

Mais c’est surtout le rêve américain qui excite aujourd’hui le patron de Fresheo. “Ma marque sera présente à Los Angeles au début de cet automne, annonce Marvin Ndiaye. J’ai signé un accord avec un partenaire local et nous allons bientôt livrer nos premiers repas sous la marque Fresheo. J’adore cette ville et mon objectif, à terme, est de m’y installer pour y développer mon activité et y vivre six mois par an.”

Pour les six autres mois de l’année, le jeune entrepreneur a déjà tout prévu: trois mois qu’il passerait en Belgique pour accompagner sa marque sur son marché de base et aussi en Europe ; trois autres mois qu’il consacrerait à l’Afrique de ses origines pour des missions humanitaires, mais aussi des projets liés à l’industrie touristique.