France: la Grande Récré à la recherche de nouveaux investisseurs

L’enseigne de jouets La Grande Récré est à la recherche de nouveaux investisseurs qui pourraient présenter « des offres » d’ici au 14 avril.

« J’ai pris l’initiative (…) de mettre en oeuvre une stratégie afin d’être adossé à un actionnariat fort qui permettra de soutenir la dynamique commerciale de La Grande Récré sur les prochaines années », écrit le président Jean-Michel Grunberg dans un courrier interne daté de mardi et destiné à l’encadrement

La Financière immobilière bordelaise (FIB), holding de tête de l’homme d’affaires Michel Ohayon et dont la filiale Hermione People and Brands (HPB) est actionnaire de La Grande Récré, s’est déclarée en cessation de paiements le 7 février. Une semaine plus tard, le tribunal de commerce de Bordeaux l’a placée en redressement judiciaire.

M. Grunberg, qui est aussi le fondateur de La Grande Récré, explique dans son courrier avoir mandaté une banque d’affaires chargée de « présenter des actionnaires de référence ». « Des offres sont attendues pour le 14 avril prochain », précise-t-il.

La Grande Récré compte 350 points de vente et 900 salariés.

Après la liquidation de Camaïeu et le redressement judiciaire de Go Sport, les déboires se sont accumulés pour Michel Ohayon, qui s’est désengagé récemment de certaines sociétés.