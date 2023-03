Foxconn va construire une nouvelle usine en Inde pour la fabrication d’iPhone

L’Américain Apple va faire fabriquer des iPhone dans une nouvelle usine que prévoit d’ouvrir en Inde le Taiwanais Foxconn, principal fournisseur du géant américain, ont annoncé les autorités indiennes vendredi.

La fabrication des iPhone a souffert ces derniers mois de fortes perturbations sur le site chinois de Zhengzhou, plus grande usine de Foxconn produisant les célèbres téléphones de la marque, du fait d’une flambée de Covid-19 et de manifestations contre les conditions de travail, fin 2022. En conséquence, le géant américain cherche à diversifier la chaîne de production de son téléphone phare hors de Chine, qui plus est dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes avec les États-Unis.

« Des téléphones Apple seront bientôt fabriqués dans notre État », a tweeté vendredi le ministre en chef de l’État de Karnataka (sud-ouest de l’Inde), Basavaraj S Bommai. « En plus de permettre la création d’environ 100.000 emplois, cela va offrir de très nombreuses opportunités au Karnataka », s’est-il félicité. Le ministre d’État indien aux technologies de l’information Rajeev Chandrasekhar a précisé que l’usine devrait être construite sur quelque 300 acres (1,21 km2) dans cet État connu pour abriter le pôle de haute technologie de Bengalore.

L’iPhone 14 sera fabriqué en Inde

Cette annonce survient alors que le président de Foxconn Young Liu était en visite à Bengalore vendredi, selon des médias locaux, après avoir rencontré le Premier ministre indien Narendra Modi plus tôt dans la semaine. Le président de Foxconn a signé jeudi un accord prévoyant la construction d’installations pour la fabrication de composants électroniques qui emploieraient 100.000 personnes dans l’État voisin du Telangana.

Ni Apple ni Foxconn n’ont répondu aux demandes de commentaires de l’AFP.

Foxconn, principal assembleur des iPhone, fabrique des appareils Apple en Inde depuis 2019, dans une usine située dans l’État du Tamil Nadu (sud). Deux autres groupes taiwanais, Wistron et Pegatron, fabriquent et assemblent des appareils de la marque américaine en Inde.

En septembre dernier, Apple a annoncé qu’il ferait fabriquer son dernier modèle, l’iPhone 14, en Inde. Les sites indiens représentent toutefois moins de 5% de la production du groupe américain, selon Bloomberg, loin derrière les États-Unis, la Chine, le Japon et cinq autres pays.